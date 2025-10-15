Ο Πότερ αυτοπροτάθηκε για το πάγκο της Σουηδίας: «Το να προπονείς την εθνική Σουηδίας είναι φανταστικό συναίσθημα»

Ο Γκράχαμ Πότερ αυτοπροτάθηκε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Σουηδίας λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση του Γιον Νταλ Τόμασον από το πάγκο.

Ο Γκράχαμ Πότερ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του ως προπονητής της Γουέστ Χαμ στα τέλη του Σεπτέμβρη και έκτοτε έχει μείνει εκτός πάγκων περιμένοντας καρτερικά την επόμενη πρόταση.

Απ' ότι φαίνεται όμως ο Άγγλος τεχνικός δε μπορεί να περιμένει άλλο και «αυτοπροτάθηκε» να αναλάβει την εθνική ομάδα της Σουηδίας, η οποία είναι και εκείνη σε διαδικασία εύρεσης νέου προπονητή μετά την απόλυση του Γιον Νταλ Τόμασον, ο οποίος συγκέντρωσε μόλις έναν βαθμό στα τέσσερα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σπίτι μου στη Σουηδία. Είμαι ανάμεσα σε δουλειές και μόλις έφυγα από την Πρέμιερ Λιγκ. Είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε μπορώ να βοηθήσω. Η δουλειά ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Σουηδίας είναι φανταστικο. Έχω αισθήματα για τη Σουηδία. Αγαπώ τη χώρα και αγαπώ το σουηδικό ποδόσφαιρο. Έχω πολλά για τα οποία πρέπει να είμαι ευγνώμων λόγω του σουηδικού ποδοσφαίρου. Οπότε ναι, θα ήταν μια φανταστική ευκαιρία για μένα», δήλωσε ο Πότερ σε συνέντευξη του στο σουηδικό δίκτυο «Fotbollskanalen».

Ο 50χρονος τεχνικός μπορεί να έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Αγγλία προπονώντας συλλόγους όπως τη Τσέλσι, τη Μπράιτον, τη Γουέστ Χαμ και τη Σουόνσι, όμως δε ξεχνάει από που ξεκίνησε.

Ο Πότερ υπήρξε για 7 χρόνια προπονητής της σουηδικής ομάδας Έστερσουντ την οποία ανέλαβε στη 4η κατηγορία και την έφτασε μέχρι και τους ομίλους του Europa League τη σεζόν 2017-2018 αποκλείοντας μάλιστα τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου στα play offs με συνολικό σκορ 3-3 και πρόκριση χάρις στα εκτός έδρας γκολ (3-1 στη Τούμπα, 2-0 στο Έστερσουντ).