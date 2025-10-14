Η Σουηδία απέλυσε τον Γιον Νταλ Τόμασον μετά και τη νέα ήττα από το Κόσοβο για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Για πολλές άλλες ποδοσφαιρικές χώρες, η απόλυση ενός προπονητή εθνικής ομάδας είναι ένα συνηθισμένο γεγονός.. Αλλά στην ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Σουηδίας, κανένας προπονητής εθνικής δεν είχε απολυθεί επίσημα. Είχαν παραιτηθεί ή είχαν φτάσει στο τέλος του συμβολαίου τους. Όλα αυτά μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης.

Η Σουηδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Γιον Νταλ Τόμασον από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, έπειτα από το απογοητευτικό ξεκίνημα της εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Σουηδία βρίσκεται στην τελευταία θέση του 2ου ομίλου, έχοντας συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό σε τέσσερις αγώνες, με πιο πρόσφατη την ήττα με 1-0 από το Κόσοβο το βράδυ της Δευτέρας.

Παρά τη «λαμπερή» επιθετική της γραμμή, με τον Αλεξάντερ Ίσακ της Λίβερπουλ και τον Βίκτορ Γιόκερες της Άρσεναλ, η Σουηδία έχει φέρει ισοπαλία με τη Σλοβενία και ηττηθεί από το Κόσοβο και την Ελβετία στα πρώτα τρία παιχνίδια των ομίλων.

Ο πρώην τεχνικός της Μπλάκμπερν και παλιός παίκτης της Νιούκαστλ, είχε γίνει ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία της εθνικής Σουηδίας, όταν ανέλαβε τα ηνία τον Φεβρουάριο του 2024. «Η απόφαση βασίζεται στο γεγονός ότι η εθνική ανδρών δεν έχει αποδώσει τα αποτελέσματα που ελπίζαμε», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σίμον Άστρεμ.