Ασπίδα προστασίας στην σκληρή κριτική που δέχεται ο Φλόριαν Βιρτς έγινε ο προπονητής του στην εθνική Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, αλλά και ο Γιούργκεν Κλοπ που αποθέωσε τον 22χρονο παίκτη της Λίβερπουλ.

Ο Φλόριαν Βιρτς περιμένει ακόμη για το πρώτο του γκολ ή την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα της Λίβερπουλ και μαζί του οι φίλαθλοι των Reds περιμένουν την απόσβεση των 150 εκατ. ευρώ που δαπάνησε η ομάδα τους το περασμένο καλοκαίρι!

Ο 22χρονος Γερμανός δείχνει να μην έχει προσαρμοστεί ακόμη στα δεδομένα της Premier League, δυσκολεύεται να βρει τον καλό του εαυτό και βρίσκεται μακριά από τις καλές του επιδόσεις. Κάτι που έχει αρχίσει να δημιουργεί μουρμούρα μεταξύ των φιλάθλων και των σχολιαστών στο Νησί.

Ωστόσο, ο προπονητής του στην εθνική Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκλεσμαν, υπερασπίστηκε τον παίκτη του θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να αποδείξει την αξία του.

«Τα στατιστικά δεν λένε όλη την αλήθεια. Αν και δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ, παραμένει ο παίκτης με την μεγαλύτερη δημιουργία ευκαιριών στην Premier League. Δεν είναι δικό του φταίξιμο αν οι συμπαίκτες του δεν τις αξιοποιούν. Ξέρει τι μπορεί να κάνει και πώς λειτουργούν τα πράγματα. Θα συνηθίσει τη λίγκα, χρειάζεται απλώς να δουλέψει σκληρά», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός.

21 - Most chances created for Premier League clubs in all competitions this season:



21 - Florian Wirtz

21 - Jack Grealish

18 - Bryan Mbeumo

17 - Bruno Fernandes

16 - 5 players



Agenda. pic.twitter.com/tWorlUePE8 October 1, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ που θεωρεί την συζήτηση γύρω από το όνομα του Βιρτς υπερβολική.

«Η Λίβερπουλ απλώς έχασε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, κάτι που είναι ασυνήθιστο και για αυτό έχει πάρει τόση έκταση η κουβέντα. Ο Βιρτς είναι το ταλέντο του αιώνα! Εγώ ήμουν αρκετά καιρό στο επίκεντρο τέτοιων συζητήσεων και μπορώ να πω: τίποτα δεν ενδιαφέρει λιγότερο τον κόσμο εκεί από το τι λέγεται δημόσια».