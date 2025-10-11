Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι πολύ κοντά στο να απωλέσει ένα σημαντικό στέλεχος από το οργανόγραμμά της, αφού ο Ρος Γουίλσον φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Νιουκάστλ.

Παρελθόν από την Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται πως θα αποτελέσει ο Ρος Γουίλσον. Πρόκειται για τον chief football officer (επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος) των «Tricky Trees», ο οποίος ήρθε στην ομάδα τον Απρίλιο του 2023 από την Ρέιντζερς, όπου ήταν αθλητικός διευθυντής και συνέβαλε τα μέγιστα στην πρόοδο της ομάδας, η οποία έφτασε μέχρι την επιστροφή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Ο λόγος που εκείνος θα αποχωρήσει απο την αγγλική ομάδα είναι η Νιουκάστλ, η οποία του... χτύπησε την πόρτα προσφέροντάς του την θέση του αθλητικού διευθυντή, η οποία έχει μείνει κενή, μετά την αποχώρηση του Πολ Μίτσελ.

Ο Γουίλσον έχει πολύ καλή σχέση με τον προπονητή της ομάδας, Έντι Χάου και από την στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, η αποζημίωση που θα πρέπει να λάβει η Νότιγχαμ δεν αναμένεται να είναι πρόβλημα. Μάλιστα, εκείνος αναμένεται να ξεκινήσει τα καθήκοντά του αρκετά σύντομα, ίσως και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.