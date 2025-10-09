Ο Τούρκι Αλ-Σεΐχ διέψευσε τα σενάρι περί εξαγοράς του συλλόγου, ωστόσο επέμεινε πως υπάρχει άλλος επενδυτής εκτός Σαουδικής Αραβίας.

Αναβρασμό στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την εξαγορά του από τον Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο Τούρκι Αλ-Σεΐχ. Ακόμη περισσότερα πάντως είναι τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο, μια ημέρα μετά τα όσα ακούστηκαν, ο Τούρκι Αλ-Σεΐχ αρνήθηκε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την εντυπωσιακή εξαγορά της Γιουνάιτεντ, αν και δεν διέψευσε πως υπάρχει επενδυτής εκτός Σαουδικής Αραβίας «Η χθεσινή μου ανάρτηση σχετικά με την πιθανή πώληση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σήμαινε μόνο ένα πράγμα: το κλαμπ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευσης με νέο επενδυτή. Για να είμαι σαφής: δεν είμαι ο επενδυτής, ούτε προέρχονται από τη χώρα μου. Αναρτώ αυτά τα λόγια ως φίλαθλος που εύχεται η συμφωνία να προχωρήσει, παρότι δεν είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί».