Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έκανε... στροφή ο Σαουδάραβας, επέμεινε για νέο επενδυτή
- Ποιος είναι ο 44χρονος δισεκατομμυριούχος Σαουδάραβας που εκδήλωσε... ενδιαφέρον για την εξαγορά της
Αναβρασμό στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την εξαγορά του από τον Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο Τούρκι Αλ-Σεΐχ. Ακόμη περισσότερα πάντως είναι τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο, μια ημέρα μετά τα όσα ακούστηκαν, ο Τούρκι Αλ-Σεΐχ αρνήθηκε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την εντυπωσιακή εξαγορά της Γιουνάιτεντ, αν και δεν διέψευσε πως υπάρχει επενδυτής εκτός Σαουδικής Αραβίας «Η χθεσινή μου ανάρτηση σχετικά με την πιθανή πώληση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σήμαινε μόνο ένα πράγμα: το κλαμπ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευσης με νέο επενδυτή. Για να είμαι σαφής: δεν είμαι ο επενδυτής, ούτε προέρχονται από τη χώρα μου. Αναρτώ αυτά τα λόγια ως φίλαθλος που εύχεται η συμφωνία να προχωρήσει, παρότι δεν είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μαγκουάιρ: Ικανοποιημένη η διοίκηση της Γιουνάιτεντ με τον Άγγλο, του προσφέρει νέο συμβόλαιο
- Τζιμπρίλ Σισέ: Ξέσπασε κατά του Ρούνεϊ για το Μάντσεστερ Σίτι - ΚΠΡ το 2013 - «Δεν θα το ανεχθώ άλλο»
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ποιος είναι ο 44χρονος δισεκατομμυριούχος Σαουδάραβας που εκδήλωσε... ενδιαφέρον για την εξαγορά της