Ο Τούρκι Αλ-Σεΐχ είναι στο επίκεντρο της Premier League και δη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τις τελευταίες ώρες για πιθανή εξαγορά του συλλόγου. Ποιος είναι όμως ο 44χρονος Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος;

Αναβρασμό στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την εξαγορά του από τον Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο Τούρκι Αλ-Σεΐχ. Ακόμη περισσότερα πάντως είναι τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί.

Όπως αναφέρει το BBC, πηγές από το περιβάλλον της Γιουνάιτεντ διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Τούρκι Αλ-Σεΐχ, που με ανάρτησή του στο Χ είχε γράψει:

«Τα καλύτερα νέα που άκουσα σήμερα είναι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας για πώληση σε έναν νέο επενδυτή -ελπίζω να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες».

اسعد خبر سمعته اليوم ان مانشستر يونايتد الان في مرحله متقدمه من اتمام صفقة بيعه لمستثمر جديد ... يارب يكون احسن من الملاك السابقين🤷🏻‍♂️🙏🏻 October 8, 2025

Ποιος είναι όμως ο 44χρονος Σαουδάραβας και ποια είναι η σχέση του με τον αθλητισμό και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Η σύνδεσή του με τον αθλητισμό είναι ισχυρή, καθώς ο Τούρκι Αλ-Σεΐχ τον... λατρεύει. Ο ίδιος είναι επικεφαλής του αθλητικού τομέα της κυβέρνησης στην Σαουδική Αραβία με απώτερο στόχο να βελτιώσει την εικόνα της χώρας του -που βρίσκεται μόνιμα στο επίκεντρο επίκρισης για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι μόνο- σε διεθνή κλίμακα.

Το ενδιαφέρον του 44χρονου έχει στραφεί στην πυγμαχία έχοντας οργανώσει πολλούς αγώνες με αυξημένο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Πίσω στο 2019, ο Αλ-Σεΐχ αγόρασε την ισπανική Αλμερία, που φέτος αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Κόκκινους Διαβόλους για ένα πιθανό φιλικό ματς μέσα στη σεζόν, στο Ριάντ!

Ποια είναι η περιουσία του

Τα λεφτά πάντως δεν του λείπουν! Η «καθαρή» περιουσία που φέρεται να έχει ο Αλ-Σεΐχ ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς συγκρίνεται με την περιουσία του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ; Εκείνη του συνιδιοκτήτη της Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», αγγίζει τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ!

Πάντως, μπορεί ο 44χρονος δισεκατομμυριούχος να έχει ρίξει την δική του... βόμβα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πυροδοτηθεί.