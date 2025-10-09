Ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έριξε στο... τραπέζι το όνομα του προπονητή που θα ήθελε να δει στον πάγκο της, σε περίπτωση απόλυσης του Ρούμπεν Αμορίμ.

Η καρέκλα του Ρούμπεν Αμορίμ συνεχίζει να... τρίζει, όσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν βελτιώνεται αγωνιστικά, παρά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για στήριξη από πλευράς Ράτκλιφ με πλάνο τριετίας για τον Πορτογάλο τεχνικό.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» διανύουν μια από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας τους, όντας εκτός Ευρώπης και μακριά (αγωνιστικά) από τις κορυφαίες ομάδες της Premier League. Φυσιολογικά λοιπόν, ο Αμορίμ είναι στο επίκεντρο των media.

Αρκετοί πρώην άσοι της Γιουνάιτεντ έχουν πάρει θέση, με τον Ρόι Κιν να είναι ο πιο πρόσφατος. Ο άλλοτε αμυντικός χαφ του συλλόγου, που μεγαλούργησε επί εποχής Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, απάντησε σε σχετική ερώτηση για το ποιον θα ήθελε να δει στον πάγκο, σε περίπτωση απόλυσης του Πορτογάλου και...έδωσε τον Ντιέγκο Σιμεόνε!

«Το λέω χρόνια, θα ήθελα ο (Ντιέγκο) Σιμεόνε της Ατλέτικο Μαδρίτης να πάει εκεί. Νομίζω ότι θα δημιουργούσε απλώς χάος, αλλά καλό χάος. Θα τα κατάφερνε. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, αλλά θα ήθελα απλώς να δω την προσωπικότητά του.

Roy Keane: “If the managerial role ever opened up, I’ve always said I’d love to see Diego Simeone take it. He’d cause havoc but havoc in a good way. His style of play would fit perfectly, and he’s not as defensive as people think.” [@WeAreTheOverlap] pic.twitter.com/cwRcgEb5Or October 9, 2025

Ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται στυλ ποδοσφαίρου, σκόραραν πέντε γκολ εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δεν του αρέσει που οι ομάδες του δέχονται πολλά γκολ ή ευκαιρίες, αλλά μπορούν να παίξουν λίγο και να παλέψουν.

Στη Λίβερπουλ πριν από μερικές εβδομάδες, η ομάδα του ναι μεν δεν είναι τόσο σπουδαία όσο πριν από λίγα χρόνια, αλλά είχαν ακόμα μαχητικό πνεύμα. Ήταν εκεί, αποβλήθηκε εκείνο το βράδυ, θα ήθελα μια μεγάλη προσωπικότητα.»