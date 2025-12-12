Παρά το γεγονός ότι έχει χάσει την θέση του βασικού μετά την επιστροφή του Ραφίνια, ο Μάρκους Ράσφορντ επαινέθηκε από τον προπονητή του για τον επαγγελματισμό του.

Ο δανεισμός του Μάρκους Ράσφορντ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Μπαρτσελόνα την φετινή σεζόν, σήμανε για τον ίδιο και ένα νέο ξεκίνημα, καθώς ο Άγγλος εξτρέμ δεν υπολογιζόταν από τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Παρότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της La Liga και δέχθηκε το... γνωστό κράξιμο, στην πορεία «έστρωσε» αρχής γενομένης του αγώνα με την Νιούκαστλ για το Champions League. Και μπορεί μετά την επιστροφή του Ραφίνια στη δράση, ο Ράσφορντ να παραγκωνίστηκε στον πάγκο, παρ' όλα αυτά ο Χάνσι Φλικ επαίνεσε τον επαγγελματισμό του 28χρονου.

«Αυτό που μπορώ να πω για τον Ράσφορντ είναι ότι είναι ένας σωστός επαγγελματίας. Στην αρχή έπρεπε να προσαρμοστεί λίγο, αλλά τώρα βρίσκεται στο καλύτερό του επίπεδο. Όταν μιλάω με τους παίκτες, τους εξηγώ γιατί δεν έπαιξαν. Όταν προσπάθησα να εξηγήσω στον Ράσφορντ γιατί δεν ξεκίνησε βασικός, μου είπε: "Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις, το σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει σημασία". Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία! Χαίρομαι που τον έχουμε μαζί μας», σχολίασε ο Γερμανός τεχνικός μερικές ώρες πριν την αναμέτρηση με Οσασούνα (13/12, 19:30).

Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να κάνει μόνιμα δικό της τον Ράσφορντ αντί 30 εκατ. ευρώ, νωρίτερα μέσα στη σεζόν ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε την επιθυμία του να παραμείνει στον σύλλογο και μετά την θητεία του ως δανεικός.