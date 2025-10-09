Σύμφωνα με δημοσίευση του Τούρκι Αλ-Σείχ, υπάρχουν προχωρημένες επαφές για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Βόμβα» από Σαουδική Αραβία μεριά όσον αφορά το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικαλείται η Daily Mail σε σημερινό δημοσίευμά της.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Τούρκι Αλ-Σείχ, έχει κατατεθεί πρόταση για την εξαγορά των «κόκκινων διαβόλων»! Ο Αλ-Σέιχ, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες με την Γιουνάιτεντ για ένα πιθανό φιλικό παιχνίδι κατά τη διάρκεια της σεζόν στο Ριάντ, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X το βράδυ της Τετάρτης (8/10) υπονοώντας ότι ο σύλλογος είναι έτοιμος να πουλήσει σε έναν νέο επενδυτή.

Οι πλειοψηφικοί ιδιοκτήτες της Γιουνάιτεντ, η οικογένεια των Γκλέιζερ, είχαν απορρίψει την εξαγορά από την καταριανή κοινοπραξία του Σεΐχη Τζασίμ Αλ-Θάνι, όταν πούλησαν το 27,7% του συλλόγου στον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για 1,25 δισεκατομμύρια λίρες πέρσι.

اسعد خبر سمعته اليوم ان مانشستر يونايتد الان في مرحله متقدمه من اتمام صفقة بيعه لمستثمر جديد ... يارب يكون احسن من الملاك السابقين🤷🏻‍♂️🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 8, 2025

«Τα καλύτερα νέα που άκουσα σήμερα είναι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας για πώληση σε έναν νέο επενδυτή - ελπίζω να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες», γράφει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ρίχνοντας πραγματική βόμβα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.