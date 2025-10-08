Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος ζητά υπομονή για τον Αμορίμ, υπερασπίζεται τους Γκλέιζερς και υπόσχεται πως η Γιουνάιτεντ θα γίνει «η πιο κερδοφόρα ομάδα στον κόσμο».

Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει τρία χρόνια στη διάθεσή του για να αποδείξει ότι είναι ο κατάλληλος προπονητής για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο συνιδιοκτήτης του συλλόγου υπογράμμισε πως η επιτυχία «δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη» και ζήτησε υπομονή από τους φίλους της ομάδας.

Μιλώντας στο νέο podcast των Times, «The Business», ο Ράτκλιφ αναφέρθηκε σε όλα: από το μέλλον του Αμορίμ και την ακαδημία, μέχρι την κριτική που δέχεται για τις περικοπές στα λειτουργικά έξοδα και τα περίφημα… δωρεάν γεύματα του προσωπικού.

O Ράτκλιφ στηρίζει Αμορίμ!

Παρά το πρόσφατο 2-0 επί της Σάντερλαντ, η Γιουνάιτεντ παραμένει στη 10η θέση της Premier League και έχει ήδη αποκλειστεί από το Carabao Cup. Ο Ράτκλιφ, ωστόσο, δεν δείχνει να χάνει την ψυχραιμία του. «Ναι, θα του δώσω τρία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά. «Το ποδόσφαιρο δεν είναι υπόθεση μιας νύχτας. Θέλουμε να χτίσουμε κάτι σταθερό και μακροπρόθεσμο».

Ο Βρετανός επιχειρηματίας, που ελέγχει το 30% του συλλόγου μέσω της INEOS, τόνισε πως η Γιουνάιτεντ χρειάζεται σταθερότητα και όχι πανικό: «Θυμάμαι πως και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δέχτηκε έντονη κριτική στα πρώτα δύο χρόνια του. Το ίδιο και ο Αρτέτα στην Άρσεναλ. Πρέπει να δείξεις υπομονή. Έχουμε ένα σχέδιο και θα το ακολουθήσουμε».

Κριτική για τις περικοπές και απάντηση Ράτκλιφ

Ο Ράτκλιφ έχει δεχθεί πυρά για τις αλλαγές που επέβαλε στο οργανόγραμμα της Γιουνάιτεντ, όπως οι περικοπές θέσεων εργασίας και η κατάργηση των δωρεάν γευμάτων για το προσωπικό. Ο ίδιος όμως υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του: «Τα έξοδα ήταν υπερβολικά. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι στη Γιουνάιτεντ, αλλά και αρκετή μετριότητα. Έπρεπε να μπει τάξη. Μου έκαναν κριτική για τα δωρεάν γεύματα, αλλά κανείς δεν μου έχει προσφέρει ποτέ ένα δωρεάν γεύμα».

Παράλληλα, τόνισε πως η εξυγίανση αποδίδει ήδη καρπούς: «Πέρυσι είχαμε τα μεγαλύτερα έσοδα στην ιστορία του συλλόγου και τη δεύτερη μεγαλύτερη κερδοφορία. Χωρίς Champions League! Οι αριθμοί θα βελτιωθούν κι άλλο. Πιστεύω πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα γίνει η πιο κερδοφόρα ομάδα στον κόσμο».

«Οι Γκλέιζερς δεν είναι οι κακοί της υπόθεσης»

Αν και οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ έχουν εκφράσει αρκετές φορές τη δυσαρέσκεια για την οικογένεια Γκλέιζερ, ο Ράτκλιφ υπερασπίστηκε τους Αμερικανούς συνεταίρους του:

«Δέχονται άδικη κριτική. Είναι καλοί άνθρωποι και αγαπούν τον σύλλογο. Είμαστε σε συνεχή επαφή και έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Εκείνοι μένουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εμείς είμαστε εδώ, στο Μάντσεστερ, με τα πόδια στο έδαφος».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Γκλέιζερς θα μπορούσαν να ζητήσουν την απόλυση του Αμορίμ, απάντησε κατηγορηματικά: «Αποκλείεται. Δεν θα συνέβαινε ποτέ».

Ο Ράτκλιφ παραδέχτηκε ότι η ιστορική ακαδημία της Γιουνάιτεντ έχει μείνει πίσω και χρειάζεται ανασχεδιασμό. «Η ακαδημία έχει υποχωρήσει. Πρέπει να παράγει συνεχώς ταλέντο, όπως παλιά. Δεν είναι κάτι που φτιάχνεις από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ήδη προσλάβαμε νέο διευθυντή».

Θύμισε παράλληλα τη σημασία που είχαν οι “εκ των έσω” παίκτες για την ταυτότητα της ομάδας: «Οι Γκιγκς, Σκόουλς, Τσάρλτον, Μπεστ, αυτοί έδωσαν ψυχή στη Γιουνάιτεντ. Θέλω να το ξαναδούμε αυτό».

Νέο γήπεδο – νέο κεφάλαιο

Τέλος, το αφεντικό της Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι προχωρούν τα σχέδια για την κατασκευή νέου σταδίου 100.000 θέσεων δίπλα στο Όλντ Τράφορντ: «Αν τα καταφέρουμε, θα αλλάξει εντελώς η οικονομική εικόνα του συλλόγου. Θα είναι ένα στάδιο αντάξιο της ιστορίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».