Σάντερλαντ: Δώρισε στο ίδρυμα του Μπράντλεϊ ειδικό δωμάτιο στο γήπεδό της
Η επιστροφή της Σάντερλαντ στην Premier League εκτός από προσδοκίες για μια καλή πορεία, έφερε μαζί της και μια σπουδαία κίνηση από πλευράς συλλόγου.
Συγκεκριμένα, η διοίκηση του κλαμπ αποφάσισε να δωρίσει ένα ειδικό «δωμάτιο» του γηπέδου, στο ίδρυμα του μικρού Μπράντλεϊ, φίλου της ομάδας που έχασε τη ζωή του τον Ιούλιο του 2017, πολεμώντας με την επάρατη νόσο.
Στη μνήμη του, ιδρύθηκε ένα ίδρυμα για την υποστήριξη παιδιών που πάσχουν από καρκίνο και παιδιών από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, έτσι ώστε να βοηθηθούν. Έτσι, οι μικροί μαχητές της ζωής, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν ζωντανά και δωρεάν από το «Στάδιο του φωτός» τα παιχνίδια της Σάντερλαντ, σε μια κίνηση γεμάτη συγκίνηση και ελπίδα.
Sunderland have donated a box at the Stadium of Light to the Bradley Lowry foundation during this Premier League season. It will be used to allow other sick and underprivileged children to matches free of charge ❤️👏 pic.twitter.com/wdmQrAt8PY— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 9, 2025
