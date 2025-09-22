Τη μνήμη του μικρού Μπράντλεϊ Λόουρι, που είχε συγκινήσει με τη μάχη που έδωσε ενάντια στον καρκίνο, τίμησαν οι οπαδοί της Σάντερλαντ πριν την αναμέτρηση με την Άστον Βίλα.

Τα χρόνια περνάνε, αλλά κάποιες πληγές δεν επουλώνονται ποτέ. Ο Μπράντλεϊ Λόουρι δεν θα ξεχαστεί ποτέ όχι μόνο από τους οπαδούς της Σάντερλαντ, αλλά από ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τον θάνατο του 6χρονου φιλάθλου της Σάντερλαντ που είχε αγγίξει και συγκινήσει με τη γενναία μάχη που έδωσε ενάντια στον καρκίνο, από την οποία τελικά δεν κατάφερε να βγει νικητής.

Στο «Stadium of Light», πριν από τη σέντρα στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα, οι οπαδοί της Σάντερλαντ ανέβασαν πανό τιμώντας έτσι τη μνήμη του μικρού Μπράντλεϊ που θα μείνει για πάντα ζωντανός στις καρδιές τους. «Ο καρκίνος δεν έχει χρώματα», έγραφε το μήνυμα, με σύσσωμο το γήπεδο να χειροκροτεί στη μνήμη του γενναίου μαχητή.

Ο Μπράντλεϊ Λόουρι είχε διαγνωστεί με νευροβλάστωμα, μία σπάνια μορφή καρκίνου, στην ηλικία των 18 μηνών. Ο μικρός πάλεψε, αλλά το σώμα του δεν άντεξε και η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει τον Ιούλιο του 2017.

Sunderland fans unveil a beautiful tribute in remembrance of young fan Bradley Lowery, who died aged six in 2017 following his brave battle with cancer. pic.twitter.com/3zXncQGHlt — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) September 21, 2025

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ιδρύθηκε το Ίδρυμα Μπράντλεϊ Λόουρι που έκτοτε παρέχει βοήθεια σε παιδιά με καρκίνο βοηθώντας τις οικογένειές τους στη συγκέντρωση χρημάτων για τις απαραίτητες θεραπείες και τον εξοπλισμό που δεν διατίθεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).