Ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός του Άγγλου έγινε παρατσούκλι που πλέον του ανήκει με τη «βούλα». Τι σημαίνει αυτό για όποιον θέλει να χρησιμοποιήσει τον όρο.

Ο Κόουλ Πάλμερ αποτελεί εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της Premier League, κάνοντας πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της Τσέλσι τα τελευταία δυο χρόνια.

Στα 23 του χρόνια ο Άγγλος winger έχει καταφέρει όχι απλώς να ξεχωρίσει με τα καμώματά του στο γήπεδο, αλλά και με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του, όπου... παριστάνει πως κρυώνει, μετά από κάθε γκολ που σημειώνει. Ένας πανηγυρισμός που φυσιολογικά του χάρισε το παρατσούκλι ''Cold Palmer''.

Γνωρίζοντας λοιπόν τη δύναμη που έχουν πλέον οι ποδοσφαιριστές μέσω των social media και των διαφημίσεων, ο Πάλμερ φρόντισε να κατοχυρώσει αυτό το παρατσούκλι.

Όπως αναφέρει το Athletic, ο συγκεκριμένος «τίτλος» ανήκει πλέον και με τη... βούλα στον 23χρονο εξτρέμ, με αποτέλεσμα, όποιος επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς, να πρέπει να λάβει την άδεια του άσου της Τσέλσι!

Cole Palmer has successfully trademarked the term ‘Cold Palmer’.



That essentially means nobody can use the Chelsea forward's ‘Cold’ nickname for commercial use without his permission, as it grants him the exclusive legal rights. He has also successfully trademarked his… pic.twitter.com/McfWG5tN46 October 7, 2025

Μάλιστα, μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Πάλμερ αναμένεται να κάνει ένα επιχειρηματικό «άνοιγμα», με μια σειρά προϊόντων, όπως σαπούνια, άλατα μπάνιου, σνακ, ξυράφια, θήκες κινητών τηλεφώνων, χαρτικά, παιχνίδια , χριστουγεννιάτικα κράκερ και... αρκουδάκια, όπως σημειώνει το γνωστό ΜΜΕ.