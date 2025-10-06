Τα προβλήματα - μέσα και έξω από το χορτάρι - συνεχίζονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που βλέπει το «Ολντ Τράφορντ» να έχει μετατραπεί σε άντρο τρωκτικών.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε καλά σημάδια στην άνετη νίκη επί της Σάντερλαντ πριν λίγες ημέρες. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως καλείται ακόμα να λύσει πολλά προβλήματα. Τόσο μέσα στο χορτάρι, όπου προβληματίζει με την εικόνα και τα αποτελέσματά της, όσο και έξω από αυτό.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έκανε του κόσμου τις περικοπές, απολύοντας ένα σωρό υπαλλήλους του συλλόγου, όμως στους πιο ενοχλητικούς... θαμώνες του «Ολντ Τράφορντ» δεν κατάφερε να δείξει την πόρτα της εξόδου. Εδώ και καιρό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει σοβαρά θέμα με ποντίκια στο «σπίτι» της και, παρά τις πολλές μυοκτονίες, λύση δεν έχει καταφέρει να βρει, αφού τα τρωκτικά εξακολουθούν να... σουλατσάρουν μέσα και έξω από το γήπεδό της.

Μάλιστα, στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Σάντερλαντ, ένας οπαδός των φιλοξενούμενων βρήκε ένα ποντίκι στο «Ολντ Τράφορντ» και το παγίδευσε σε ένα πλαστικό ποτήρι για να απαθανατίσει τη στιγμή που, αναπόφευκτα, έγινε viral και έκανε τον γύρο του διαδικτύου!