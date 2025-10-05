Το γκολ του Χάαλαντ από νωρίς στον αγώνα αρκούσε για να υπογράψει την απόδραση της Μάντσεστερ Σίτι από το Λονδίνο και την έδρα της Μπρέντφορντ με 1-0, με τους Citizens να κυνηγούν την τετράδα.

Μπορεί να μην ενθουσίασε, αλλά ο στόχος στο τέλος επετεύχθη. Ο συνήθης ύποπτος, Έρλινγκ Χάαλαντ, άλλωστε είχε ξανά τα ραντεβού με τα δίχτυα, φρόντισε να βάλει από νωρίς τη Μάντσεστερ Σίτι σε ρόλο οδηγού στο Λονδίνο κι έκτοτε τα ηνία δεν αλλάξαν ποτέ. Με μια επαγγελματική νίκη και με τον κινητήρα στο ρελαντί, οι Citizens δραπέτευσαν με 1-0 από την έδρα της Μπρέντφορντ και βρέθηκαν στο -1 από την πρώτη τετράδα της Premier League.

To γκολ δεν άργησε να έρθει για τους φιλοξενούμενους, αφού μόλις στο 9΄κι έπειτα από μπαλιά του Γκβάρντιολ, ο Χάαλαντ... πάλεψε απέναντι στους αμυντικούς της Μπρέντφορντ, έμεινε όρθιος παρά την πίεση και εκτέλεσε άψογα στην κλειστή γωνία, σκοράροντας συνολικά σε 22 από τα 23 συνολικά γήπεδα που έχει αγωνιστεί στην Premier League.

Στο 22΄ωστόσο το εύφορο κλίμα διαταράχθηκε στον πάγκο των Citizens, όταν ο Ρόδρι με βλέμμα απόγνωσης έπιανε τον δικέφαλό του του και αναγκάστηκε να αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή και νέο πρόβλημα τραυματισμού. Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν τον έλεγχο της μπάλας δίχως όμως να παράγουν μεγάλες ευκαιρίες στα καρέ της Μπρέντφορντ, η οποία έδειξε σημάδια ζωής στο 48΄.

Όταν ο Ιγκόρ Τιάγκο έκανε το σουτ από το ύψος του πέναλτι, όμως ο Ντοναρούμα είχε την απάντηση για να κρατήσει ακέραιο το προβάδισμα της Σίτι. Ο αγώνας κατόπιν κύλησε σε ρυθμό... αργό και ιδανικό για τους Citizens που κράτησαν το υπέρ του αποτέλεσμα έως το τέλος, δίχως να ανεβάσουν στροφές, και βρέθηκε στην 5η θέση του πρωταθλήματος.

Μπρέντφορντ (Κιθ Άντριους): Κέλεχερ, Καγιόντε, Αγιέρ (90΄+2΄Καρβάλιο), Φαν Ντε Μπεργκ, Κόλινς, Χίκεϊ, Γιάρμολουκ (73΄Ονιέκα), Χέντερσον (74΄Γιάνελτ), Ντάμσγκαρντ (68΄Γιένσεν), Τιάγο (68΄Ουαταρά), Σάντε

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνιες, Ρούμπεν Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο΄Ράιλι, Ρόδρι (22΄Νίκο), Ρέιντερς (77΄Μπερνάρντο Σίλβα), Φόντεν, Μπομπ (76΄Ντόκου), Σαβίνιο, Χάαλαντ

