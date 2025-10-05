Η τύχη συνεχίζει να γυρνά την πλάτη στον Ρόδρι που αδυνατεί να μείνει υγιής μετά τη ρήξη χιαστού που τον ταλαιπώρησε για πολλούς μήνες.

Δεν τον... θέλει τον Ρόδρι. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι τιμήθηκε πέρυσι με τη Χρυσή Μπάλα όντας εκτός δράσης μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη πριν από περίπου έναν χρόνο, όμως έκτοτε δεν έχει καταφέρει να... βρει την υγειά του. Κυριολεκτικά.

Ο Ισπανός πάσχισε για να επιστρέψει στη δράση, πριν λίγο καιρό ήταν ξανά εκτός εξαιτίας της κακής του φυσικής κατάστασης, ενώ ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε πόσο δύσκολο είναι για τον ποδοσφαιριστή του το να πατήσει ξανά στα πόδια του μετά από όσα πέρασε με το γόνατό του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η όχι ιδεατή κατάσταση του κορμιού του τού δημιουργεί και άλλα προβλήματα.

Man City forced into an early change 🔄



Rodri has picked up an injury and is unable to continue as Nico Gonzalez takes his place pic.twitter.com/U9Yoqm6sKQ October 5, 2025

Ο Ρόδρι ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι της Σίτι με την Μπρέντφορντ προκειμένου να συνεχίσει να χτίζει μομέντουμ και να παίρνει ρυθμό, αλλά... μάταια. Στο 22ο λεπτό, έπιασε τον δικέφαλό του και έπεσε στο έδαφος ζητώντας αναγκαστική αλλαγή. Ήταν φανερά φορτισμένος και έδειχνε να αδυνατεί να πιστέψει όσα του συμβαίνουν. Πλέον, θα χρειαστεί να μείνει και πάλι εκτός για ένα - άγνωστο προς το παρόν - χρονικό διάστημα, που θα δώσει νέα παράταση στην εύρεση του πραγματικού... προ χιαστού εαυτού του.