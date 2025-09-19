Νότιγχαμ, Ποστέκογλου: «Από όταν ήρθα στην Premier League δέχομαι αρνητική κριτική»
Η Νότιγχαμ Φόρεστ θέλει να αφήσει πίσω της τα πρόσφατα αρνητικά της αποτελέσματα, να ξαναμπεί στις ράγες της και να επιστρέψει στις νίκες. Αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Μπέρνλι το Σάββατο (20/9, 17:00), καθώς ο Άγγελος Ποστέκογλου ψάχνει ακόμη το πρώτο του «τρίποντο» στον πάγκο της ομάδας.
O Ελληνοαυστραλός προπονητής, που διαδέχθηκε τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στον πάγκο της Νότιγχαμ, γνωρίζει σαφώς τη σημασία της πρώτης νίκης, ωστόσο όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του δεν τον απασχολεί η προσωπική κριτική που δέχεται.
«Υπήρχε μια αρνητικότητα γύρω από την άφιξή μου από τη στιγμή που ήρθα στην Premier League, είναι κάτι διαρκές στον χώρο που βρισκόμαστε. Είναι σημαντικό να νικήσουμε την Μπέρνλι, επειδή έχουμε χάσει τα τελευταία δύο παιχνίδια στην Premier. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς για να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε ο Ποστέκογλου.
Θυμίζουμε, ότι στο ντεμπούτο του την περασμένη αγωνιστική, η Νότιγχαμ ηττήθηκε από την Άρσεναλ (3-0) και λίγες ημέρες μετά ακολούθησε ο αποκλεισμός από τη Σουόνσι στο League Cup, σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 90+2' η ομάδα του Ποστέκογλου βρισκόταν μπροστά στο σκορ.
