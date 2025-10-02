Μακριά από τους πάγκους φαίνεται πως εξακολουθεί να θέλει να παραμείνει ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, κάτι που αφορά και την περίπτωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με την «Mirror».

Τα σενάρια για την διαδοχή του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνουν και παίρνουν στην Αγγλία, καθώς η θέση του Πορτογάλου τεχνικού δέχεται ισχυρές πιέσεις λόγω των αποτελεσμάτων που δεν... φέρνει στους Κόκκινους Διαβόλους.

Ένας από τους «εκλεκτούς» για τον πάγκο της ομάδας είναι και ο πρώην προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Ο Σάουθγκεϊτ, που είχε βρεθεί στο προσκήνιο και την άνοιξη του 2024 ως αντικαταστάτης του Έρικ Τεν Χαγκ, φαίνεται παρ' όλα αυτά ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει την Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με την «Mirror», σε περίπτωση που ο Αμορίμ απολυθεί, ο Σάουθγκεϊτ θα απορρίψει την πρόταση των Κόκκινων Διαβόλων, εάν του χτυπήσουν την πόρτα. Θυμίζουμε, ότι ο 55χρονος τεχνικός είχε αποσυρθεί προσωρινά από τους πάγκους το καλοκαίρι του 2024 μετά το EURO 2024.

Ο ίδιος τότε είχε ξεκαθαρίσει δημόσια ότι δεν... βιάζεται να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο και στην καθημερινή ρουτίνα των πάγκων.