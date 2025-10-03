Κάτοικος «Έτιχαντ» μέχρι το 2031 θα εξακολουθήσει να είναι ο Σαβίνιο, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ανανέωσε τη συνεργασία του με την Μάντσεστερ Σίτι.

Ανανεώσεων συνέχεια για την Μάντσεστερ Σίτι! Μετά τους Ρούμπεν Ντίας, Ρίκο Λιούις και Νίκο Ο'Ράιλι, οι Citizens προσέφεραν νέο συμβόλαιο στον Σαβίνιο, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031.

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος αποκτήθηκε από τη Σίτι το καλοκαίρι του 2024 ερχόμενος από την Τρουά σε ένα deal που άγγιξε τα 40 εκατ. με τα bonus. Έκτοτε, έχει καταγράψει 54 συμμετοχές (με 4 γκολ και 13 ασίστ) όντας βασικός στις περισσότερες περιπτώσεις υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Είμαι απίστευτα περήφανος που υπέγραψα νέο συμβόλαιο, είναι πολύ ξεχωριστικό το να ξέρεις ότι ο Γκουαρδιόλα και η Σίτι πιστεύουν τόσο πολύ σε εμένα. Λάτρεψα αυτόν τον σύλλογο από όταν ήρθα και θα δώσω τα πάντα για να φτάσουμε σε περισσότερες επιτυχίες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σαβίνιο.