Στο «Έτιχαντ» μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Νίκο Ο'Ράιλι, καθώς ο 20χρονος ανανέωσε τη συνεργασία του με την Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2030.

Δίνει χώρο στα... νιάτα η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία μετά την ανανέωση του Ρίκο Λιούις προχώρησε και σε εκείνη του Νίκο Ο'Ράιλι. Ο 20χρονος αμυντικός επιβραβεύτηκε από την διοίκηση των Citizens για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Ο'Ράιλι, προϊόν των ακαδημιών της Σίτι, έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα το 2024 στον τελικό του Community Shield κερδίζοντας αμέσως την εμπιστοσύνη του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο νεαρός Άγγλος αμυντικός την περασμένη σεζόν κατέγραψε 31 εμφανίσεις (με 7 γκολ και 3 ασίστ), ενώ φέτος έχει αγωνιστεί στα έξι από τα επτά ματς της ομάδας του.

«Όλοι στην Μάντσεστερ Σίτι είμαστε περήφανοι για την ακαδημία μας και ο Νίκο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του γιατί! Όλοι οι νέοι παίκτες πρέπει να έχουν ως πρότυπο τον Νίκο και να μαθαίνουν από τον τρόπο που συμπεριφέρεται εντός και εκτός γηπέδου. Είναι τεχνικά άρτιος, έξυπνος, έχει εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού. Επίσης είναι φανταστικός άνθρωπος. Ανυπομονούμε να τον δούμε να εξελίσσεται περαιτέρω τα επόμενα χρόνια», δήλωσε για τον 20χρονο Ο'Ράιλι ο διευθυντής ποδοσφαίρου των Citizens, Ούγκο Βιάνα.