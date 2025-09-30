Ο Αμορίμ έχει ακόμα τα ηνία στη Γιουνάιτεντ λόγω της σχέσης του με τον Ράτκλιφ και των μεγάλων επενδύσεων στην ομάδα, αλλά η πίεση για άμεσα αποτελέσματα γίνεται ασφυκτική.

Σε όλη την Ευρώπη, αν ένας προπονητής έχανε τόσα παιχνίδια όσα ο Ρούμπεν Αμορίμ, θα είχε ήδη φύγει. Κανένας δεν θα κρατούσε κάποιον με τόσο κακές επιδόσεις. Και οι οπαδοί τους; Θα απαιτούσαν την απομάκρυνση του....

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όμως, κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Οι Red Devils συνεχίζουν να στηρίζουν τον προπονητή, τουλάχιστον στα γήπεδα. Η κληρονομιά του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και η κουλτούρα υπομονής που δημιούργησε παίζουν μεγάλο ρόλο. Από τα προβλήματα του Ντέιβιντ Μόγιες μέχρι τις αναταράξεις με τον Μουρίνιο, τον Σόλσκιερ και τον Τεν Χαγκ, οι φίλαθλοι φαίνεται να έχουν συνηθίσει τις αλλαγές.

Η δύναμη της προσωπικής σχέσης

Κι εδώ μπαίνει ο Τζιμ Ράτκλιφ. Ο ιδιοκτήτης έχει μεγάλη αδυναμία στον Αμορίμ, όχι φυσικά λόγω αποτελεσμάτων, αλλά προσωπικά. Τον συνάντησε στη Λισαβόνα, έμεινε εντυπωσιασμένος από την προσωπικότητα και την προσέγγισή του και από τότε η εμπιστοσύνη του παραμένει. Ο Αμορίμ δεν είναι ένας «τυπικός» προπονητής, είναι άμεσος, ευθύς, χτίζει σχέση με τον Ράτκλιφ, και ο ίδιος εκτιμά αυτή την αυθεντικότητα.

Μιλούν συχνά στο τηλέφωνο σύμφωνα με τη «Goal» , ανταλλάσσουν μηνύματα και ακόμα GIFs. Και όπως λέει ο Πορτογάλος: «Ό,τι έχω να πω, το λέω όπως είναι. Και εκείνος το εκτιμά».

Τα οικονομικά προβλήματα και η στρατηγική

Υπάρχει όμως και η οικονομική διάσταση. Η Γιουνάιτεντ πλήρωσε πολλά λεφτά για να φέρει τον Αμορίμ από τη Σπόρτινγκ, ενώ ήδη ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια για μεταγραφές. Η απομάκρυνσή του θα κόστιζε άλλα δέκα εκατομμύρια, συν τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για την αντικατάσταση προηγούμενων προπονητών. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, το σύλλογο θα είχε σπαταλήσει γύρω στα 35 εκατομμύρια λίρες μόνο σε προσλήψεις και απολύσεις. Μετά και τις καλοκαιρινές επενδύσεις και την ανασύνθεση της ομάδας γύρω από το πλάνο του Αμορίμ, είναι κατανοητό γιατί η διοίκηση επιμένει να του δώσει χρόνο..

Το στοίχημα της υπομονής

Η αντικατάσταση τώρα θα ήταν ρίσκο. Ορισμένοι ζητούν την επιστροφή του Σόλσκιερ, αλλά οι παίκτες που ταιριάζουν στο στυλ του έχουν φύγει και δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι αντικαταστάτες. Η Γιουνάιτεντ έχει επενδύσει στον Αμορίμ, θέλει να δει αν μπορεί να δουλέψει με το σχέδιό του, και προς το παρόν η υπομονή φαντάζει μονόδρομος.

Ωστόσο, η ανησυχία είναι μεγάλη. Το κλαμπ κινδυνεύει να χάσει και πάλι το Champions League και η πίεση για αποτελέσματα αυξάνεται συνεχώς. Όπως σημείωσε ο Γουέιν Ρούνεϊ: «Η ψυχή της ομάδας έχει χαθεί. Χρειάζεται νέο πνεύμα, νέα ενέργεια»....