Άντονι: «Στη Γιουνάιτεντ δεν με σεβάστηκαν»

Ο Αντόνι άνοιξε την καρδιά του και μίλησε σε συνέντευξη του για τον δύσκολο καιρό στην Αγγλία, την απομόνωση, τις 40 μέρες σε ξενοδοχείο και την ανάγκη του να επιστρέψει στη Μπέτις.

Ο Αντόνι επέστρεψε με επίσημη μεταγραφή στην ομάδα που, όπως δηλώνει και ο ίδιος, βρήκε ξανά τον εαυτό του. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έγινε ξανά παίκτης της Ρεάλ Μπέτις, αφήνοντας πίσω του μια δύσκολη περίοδο στο Μάντσεστερ και βάζοντας την προσωπική του ευτυχία πάνω απ’ τα λεφτά.

Η απόφασή του μόνο εύκολη δεν ήταν. Μετά το τέλος του δανεισμού του, επέστρεψε στη Γιουνάιτεντ όπου δεν υπολογιζόταν από τον Αμορίμ, μπήκε σε ατομικό πρόγραμμα, έμενε για μέρες σε ξενοδοχείο και περίμενε. Όχι προτάσεις φυσικά από άλλες ομάδες ,αυτές υπήρχαν περίμενε τι θα γίνει με τη Μπέτις.

Ο Βραζιλιάνος, που αποκτήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2022 αντί 100 εκατομμυρίων ευρώ από τον Άγιαξ, δεν κατάφερε ποτέ να εντυπωσιάσει για το ποσό αυτό. Τελικά, οι «κόκκινοι διάβολοι» πούλησαν τον παίκτη στη Μπέτις την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, χάνοντας περίπου 60 εκατ. ευρώ από την αρχική επένδυση.

Ο ίδιος, μιλώντας στο El Desmarque, αποκάλυψε: «Ήταν πολύ δύσκολοι μήνες στην Αγγλία. Έμεινα σε ξενοδοχείο πάνω από 40 μέρες, έκανα προπονήσεις μόνος μου... Ένιωσα ότι δεν με σεβάστηκαν. Δεν θέλω να δημιουργήσω διαμάχες, έτσι είναι η ζωή. Είμαι ευγνώμων στη Γιουνάιτεντ, ζήσαμε και καλές στιγμές, πήραμε δύο τίτλους».

Το ξενοδοχείο όπου έμεινε ήταν το Delta Hotels Manchester Airport Marriott, με κόστος 175 λίρες τη βραδιά. Παρά τα χρήματα που έπαιρνε (150.000 λίρες την εβδομάδα), το ξενοδοχείο είχε αρνητικές κριτικές, με χρήστες στο TripAdvisor να κάνουν λόγο για «φθαρμένα δωμάτια», «θόρυβο» και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και... κατσαρίδες.

«Η οικογένειά μου είχε ήδη ταξιδέψει στη Σεβίλλη πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Είχαμε νοικιάσει σπίτι. Ήξερα ότι ήθελα να γυρίσω. Το είχα μέσα μου», είπε.

Στην παρουσίασή του, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, λέγοντας: «Αυτό που έζησα στο Μάντσεστερ… μόνο εγώ ξέρω πόσο δύσκολο ήταν. Ζήτησα συγγνώμη, δεν ήταν εύκολο. Να προπονείσαι μόνος σου, να μένεις σε ξενοδοχείο… αλλά όλα πέρασαν. Σήμερα είμαι εδώ. Τι διαφορά… Η Σεβίλλη είναι πολύ πιο όμορφη από το Μάντσεστερ. Εδώ είμαι πραγματικά χαρούμενος».

Παρά το ότι η φυσική του κατάσταση δεν είναι ακόμα στο 100%, ο Βραζιλιάνος έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και να ενσωματώνεται ξανά στην ομάδα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει σκοράρει ή δώσει ασίστ σε τρία παιχνίδια της La Liga, όμως έχει ήδη βρει δίχτυα στο ματς με τη Νότιγχαμ για το Europa League.

«Η αγάπη του κόσμου ήταν απίστευτη. Είχα κόσμο έξω από το σπίτι μου στις 2 τα ξημερώματα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Εδώ ένιωσα τι σημαίνει να σε αγαπάνε. Αυτό μέτρησε. Όχι τα λεφτά. Περίμενα μέχρι την τελευταία στιγμή για να επιστρέψω. Ήταν η πρώτη και μοναδική μου επιλογή. Όταν φοράω αυτή τη φανέλα, θα τρέχω για κάθε φίλο της Μπέτις. Γιατί το αξίζουν» κατέληξε.