Ο Άντονι επέστρεψε επίσημα στην Μπέτις και δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μιλώντας για όσα πέρασε τις ώρες πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Η μεταγραφή του Άντονι από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Μπέτις μπορεί να εξελίχθηκε σε «σίριαλ», όμως ο Βραζιλιάνος τελικά επέστρεψε και επίσημα στην ομάδα που πέρασε ως δανεικός τους τελευταίους μήνες.

Οι Ανδαλουσιάνοι, με κάθε επισημότητα, ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τους Κόκκινους Διαβόλους, παρά τις εξελίξεις που έδειχναν ότι η υπόθεση οδηγούνταν σε ναυάγιο της τελευταίας στιγμής. Ο ίδιος, κατά την παρουσίασή του «λύγισε» μιλώντας για τις δύσκολες ώρες που πέρασε προτού ολοκληρωθεί το deal αφήνοντας να φανεί η ανακούφισή του για την επιστροφή του στην Μπέτις.

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας, ήμουν περισσότερες από 40 ημέρες σε ένα ξενοδοχείο, κάτι πολύ σκληρό. Όλοι ήξεραν πόσο πολύ ήθελα να επιστρέψω στην Μπέτις. Μου ήταν πολύ δύσκολο να κοιμηθώ, δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο. Το να βλέπω την αγάπη των φιλάθλων της Μπέτις χθες, σήμερα... Είχα κόσμο να με περιμένει έξω από το σπίτι στις δύο τα ξημερώματα. Ήταν μια σκληρή, δύσκολη μέρα, αλλά τα καταφέραμε. Τώρα είμαστε μαζί και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα της Μπέτις και να τους εκπροσωπήσω όλους», τόνισε αρχικά ο Βραζιλιάνος.

«Έφτασα στο Μάντσεστερ στις 14 Ιουλίου και όλον αυτόν τον καιρό διέμενα στο ξενοδοχείο με τον πατέρα μου. Μόνο εγώ γνωρίζω πόσο δύσκολο ήταν, προπονούμουν ξεχωριστά, αλλά για να είμαι ειλικρινής το Μάντσεστερ ανήκει πια στο παρελθόν. Είμαι στην Μπέτις και είμαι συγκεντρωμένος εδώ. Δεν ήρθα για τα χρήματα, τρέφω μεγάλη αγάπη για αυτόν τον σύλλογο. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή για εμένα, ήταν η Μπέτις ή η... Μπέτις».

Η... λατρεία του Άντονι για την ομάδα στην οποία πέρασε το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν έχει εκδηλωθεί και στο παρελθόν από πλευράς Βραζιλιάνου.