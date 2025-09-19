Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Γιατί δεν έχει απολύσει τον Ρούμπεν Αμόριμ
Η κατάσταση στο «Ολντ Τράφορντ» μοιάζει, για ακόμη μία φορά, με τρενάκι του τρόμου. Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετρά μια νίκη, δύο ήττες και μια ισοπαλία. Κερδίζει δύσκολα, χάνει ακατανόητα και σε αυτή τη χαοτική εικόνα, η καρέκλα του Ρούμπεν Αμορίμ «τρίζει» όσο πότε περισσότερο.
Ο Πορτογάλος ανέλαβε τα ηνία των Red Devils μετά τον Έρικ Τεν Χαγκ, αλλά μέχρι στιγμής οι βελτιώσεις είναι σχεδόν αόρατες και φήμες περί αποχώρησής του δίνουν και παίρνουν.
Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mai», υπάρχει ένας βασικός λόγος που ο Αμόριμ παραμένει στον πάγκο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το οικονομικό. Το συμβόλαιό του περιλαμβάνει μια αποζημίωση ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 14 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για μια «ασπίδα» που προστατεύει τον Πορτογάλο τεχνικό από την άμεση απόλυση.
Δείτε ΕπίσηςΑπίστευτο και όμως αληθινό: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δανείστηκε 120 εκατομμύρια ευρώγια τις καλοκαιρινές της μεταγραφές
Αυτή ρήτρα ισχύει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025, ημερομηνία που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το ντεμπούτο του Πορτογάλου στον πάγκο της ομάδας. Παρά την υποστήριξη που του δείχνει η διοίκηση, τα ονόματα πιθανών αντικαταστατών έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. Με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για την επόμενη μέρα και η διοίκηση να έχει στα ραντάρ της τον Όλιβερ Γκλαςνερ, αλλά και τον Ουνάι Έμερι και τον Αντόνι Ιράολα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.