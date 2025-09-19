Τα πράγματα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μόνο καλά δεν πάνε και τα σενάρια περί αποχώρησης του Αμόριμ δίνουν και παίρνουν.

Η κατάσταση στο «Ολντ Τράφορντ» μοιάζει, για ακόμη μία φορά, με τρενάκι του τρόμου. Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετρά μια νίκη, δύο ήττες και μια ισοπαλία. Κερδίζει δύσκολα, χάνει ακατανόητα και σε αυτή τη χαοτική εικόνα, η καρέκλα του Ρούμπεν Αμορίμ «τρίζει» όσο πότε περισσότερο.

Ο Πορτογάλος ανέλαβε τα ηνία των Red Devils μετά τον Έρικ Τεν Χαγκ, αλλά μέχρι στιγμής οι βελτιώσεις είναι σχεδόν αόρατες και φήμες περί αποχώρησής του δίνουν και παίρνουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mai», υπάρχει ένας βασικός λόγος που ο Αμόριμ παραμένει στον πάγκο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το οικονομικό. Το συμβόλαιό του περιλαμβάνει μια αποζημίωση ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 14 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για μια «ασπίδα» που προστατεύει τον Πορτογάλο τεχνικό από την άμεση απόλυση.

Αυτή ρήτρα ισχύει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025, ημερομηνία που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το ντεμπούτο του Πορτογάλου στον πάγκο της ομάδας. Παρά την υποστήριξη που του δείχνει η διοίκηση, τα ονόματα πιθανών αντικαταστατών έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. Με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για την επόμενη μέρα και η διοίκηση να έχει στα ραντάρ της τον Όλιβερ Γκλαςνερ, αλλά και τον Ουνάι Έμερι και τον Αντόνι Ιράολα.