Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να φέρει τον Σέρχιο Ράμος στο «Ολντ Τράφορντ» στην προσεχή μεταγραφική περίοδο.

Τα έχει φάει τα ψωμιά του ο Σέρχιο Ράμος. Έφτασε άλλωστε 39 ετών. Πάντως 2025 έχουμε και το όνομά του «παίζει» ακόμα δυνατά στη μεταγραφική επικαιρότητα και όχι για κάποια... ξεχασμένη ομάδα, αλλά για κοτζάμ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο Ισπανός στόπερ πέρασε τους τελευταίους μήνες αγωνιζόμενος με συνέπεια στη Μοντερέι. Μένει ελεύθερος ωστόσο και έχει καταστήσει σαφές το ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στο Μεξικό και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ισπανική ιστοσελίδα «SER», λοιπόν, το πήγε ένα βήμα παραπέρα και τον συνέδεσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως μετέδωσε, ο ίδιος ο Ράμος ψάχνει μια τελευταία μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του και οι Κόκκινοι Διάβολοι του έχουν πρόταση για να τον υπογράψουν ως free agent τον χειμώνα. Προς το παρόν πάντως οι όποιες επαφές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και μένει να φανεί αν ο Ρούμπεν Αμορίμ ενδιαφέρεται όντως να προσθέσει τον πολύπειρο στόπερ στη φαρέτρα του. Αυτή τη στιγμή οι επιλογές της Γιουνάιτεντ για το κέντρο της άμυνας περιλαμβάνουν τους Ντε Λιχτ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Γιορό και ενίοτε υβριδικά και τους Μαζράουι και Σο.

Υπενθυμίζουμε πως το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σέρχιο Ράμος είναι ένα «ειδύλλιο» που... σιγοβράζει πολλά χρόνια. Το 2015 οι Κόκκινοι Διάβολοι έφτασαν πολύ κοντά στη μεταγραφή του με περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ. Τότε δεν έγινε κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» τελικά. Ίσως γίνει δέκα χρόνια μετά.