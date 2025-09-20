Αμορίμ: «Και ο Πάπας να μου το ζητήσει, εγώ δε αλλάζω το σύστημα μου»

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, σε πρόσφατη συνέντευξη του δήλωσε ότι αν προχωρήσει σε κάποια αλλαγή τακτικής θα είναι επειδή το επιθυμεί ο ίδιος και όχι γιατί θα του το επιβάλλουν.

Μετά το τέλος της χθεσινής (19/09) συνάντησης μεταξύ Ράτκλιφ και Αμορίμ, ο προπονητής της Γιουνάιτεντ ρωτήθηκε για το τί συνέβη στη συνάντηση και το αν o μεγαλομέτοχος των «κόκκινων διαβόλων» του επέβαλε την αλλαγή στη τακτική.

«Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ μου ζήτησε να αλλάξω το σύστημα; Όχι, όχι, όχι. Ούτε μία φορά. Ούτε ο Πάπας δε μπορεί να το κάνει αυτό! Αυτή είναι η δουλειά μου, η ευθύνη μου, αυτή είναι η ζωή μου».

«Δε ξέρω αν θα αλλάξω τελείως το σύστημα, αλλά είναι αλήθεια ότι χρειάζεται μια εξέλιξη. Πρέπει να κάνουμε όλα τα βήματα προς την σωστή πορεία. Κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο και κάποιοι κάνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, αλλά το σύστημα θα αλλάξει. Ελπίζω να έχω τον χρόνο να το κάνω».

Από τη μεριά του ο Χάρι Μαγκουάιρ σε συνέντευξη του στο βρετανικό μέσο «SkySports» υπερασπίστηκε τον Αμορίμ και τις τακτικές του, λέγοντας πως για την εικόνα της ομάδας μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι ίδιοι οι παίκτες.

«Λένε ότι παίζουμε με 3 ή 5 αμυντικούς, αλλά πολλές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα παίζουμε και με 4 αμυντικούς. Αν σταματήσεις το παιχνίδι και το αναλύσεις, χρησιμοποιούμε 4 αμυντικούς σε πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Έτσι είναι από τότε που ήρθε ο προπονητής. Ο κόσμος μιλάει για τον σχηματισμό επειδή παίζουμε με διαφορετικό σύστημα από τους υπόλοιπους. Ο σχηματισμός είναι καλός. Νιώθουμε άνετα τακτικά σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να οφείλεται λίγο και στους παίκτες»

