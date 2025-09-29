Η Γουέστ Χαμ κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της Έβερτον (1-1) παραμένοντας όμως μέσα στην επικίνδυνη ζώνη. Ντεμπούτο για τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στον πάγκο των βελτιωμένων Λονδρέζων.

Ντεμπούτο με ισοπαλία για τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στον πάγκο της Γουέστ Χαμ. Τα Σφυριά, με βασικό τον Ντίνο Μαυροπάνο, είχαν δύσκολο έργο μέσα στην έδρα της Έβερτον, η οποία πήρε από νωρίς το προβάδισμα, αλλά τον τελευταίο λόγο είχε ο Μπόουεν που με υποδειγματικό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Αποτέλεσμα που άφησε τα Ζαχαρωτά στους 8 βαθμούς και τους Λονδρέζους εντός της ζώνης του υποβιβασμού με 4 βαθμούς.

Βουτηγμένη στις γνωστές της παθογένειες η Γουέστ Χαμ που άρχισε από νωρίς να απειλείται. Ο Αρεολά σταμάτησε τις προσπάθειες των παικτών του Εσπιρίτο Σάντο στο 15' και το 17', αλλά ένα λεπτό μετά δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο. Η άμυνα της Γουέστ Χαμ δεν απομάκρυνε μετά από κόρνερ των γηπεδούχων και ο Κιν με υπέροχη κεφαλιά από τη σέντρα του Γκάρνερ έκανε το 1-0. Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, τα Σφυριά ανέβασαν την απόδοσή τους αγγίζοντας την ισοφάριση στο 63', όταν ο Πίκφορντ πρόλαβε τον Σάμερβιλ την τελευταία στιγμή. Το γκολ τελικά ήρθε στο 65' από το πανέμορφο πλασέ του Μπόουεν που έκανε το 1-1. Τα τελευταία λεπτά η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και η Έβερτον ήταν αυτή που έφτασε κοντά στο ένα δεύτερο τέρμα, αλλά ο Αρεολά σταμάτησε το σουτ του Γκάρνερ στο 90'.