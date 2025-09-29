Σύμφωνα με την «Telegraph», ο... ευρηματικός Μικέλ Αρτέτα σκέφτεται να προσλάβει πιλότους της πολεμικής αεροπορίας για να βελτιώσει τον τρόπο που επικοινωνούν οι παίκτες του μεταξύ τους!

Ο Μικέλ Αρτέτα βρήκε για ακόμη μια φορά τον τρόπο να γίνει... πρωτοσέλιδο. Και δεν πρόκειται για την μεγάλη ανατροπή της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ, αλλά για μία νέα καινοτόμο ιδέα του 43χρονου τεχνικού των Gunners κι όλα αυτά δύο 24ωρα πριν τη σέντρα με τον Ολυμπιακό στο Champions League.

Άλλοτε είχε προσλάβει... πορτοφολάδες για να κρατούν σε εγρήγορση τους παίκτες του κατά τη διάρκεια γεύματος, άλλοτε είχε προπονήσει την ομάδα υπό τους ήχους του «You'll Never Walk Alone» ενόψει αγώνα με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ». Αυτή τη φορά, όπως αποκάλυψε η «Telegraph», ο Αρτέτα σχεδιάζει να προσλάβει πιλότους της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να βελτιώσει τον τρόπο που επικοινωνούν οι παίκτες του μεταξύ τους!

«Φέρνω ως παράδειγμα τα βρετανικά μαχητικά αεροπλάνα. Θα έρθω σε επαφή με αυτούς τους πιλότους για να μάθω πώς επικοινωνούν. Στη δουλειά τους, πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου. Δεν γίνεται να χρησιμοποιούν 20 φράσεις, μία τους αρκεί! Δεν λένε δηλαδή ''ο άνεμος έρχεται από εδώ, τώρα πρέπει να στρίψεις αριστερά'', γιατί έτσι... μπαμ, κάτω. Άρα, ρωτάω, πόσο συγκεκριμένοι μπορεί να είμαστε και πόσο ξεκάθαροι μπορούμε να γίνουμε; Θέλω κι εμείς να γίνουμε καλύτεροι στον τρόπο που επικοινωνούμε, οπότε οι πιλότοι μας βοηθήσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισπανός τεχνικός.

🔴 Mikel Arteta has come up with another left-field idea to give team an edge, adding to ‘light-bulb’ team talk and blaring out music in training



Read about it ⬇️https://t.co/xSpmoGpNw9#AFC | #COYG pic.twitter.com/7Q34N5egz2 September 29, 2025

Το ίδιο Μέσο φανέρωσε ότι ο Αρτέτα συμμετέχει σε κοινό chat στο WhatsApp με κορυφαίους προπονητές του κόσμου, όπως ο Στιβ Κερ και ο Έντι Τζόουνς για να βελτιώσει τις ηγετικές του ικανότητες.