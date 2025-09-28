Η Άρσεναλ είδε έναν... πρώην της, τον Έντι Ενκέτια, να «πληγώνει» τη Λίβερπουλ και αξιοποίησε το δώρο της Κρίσταλ Πάλας, νικώντας με φοβερή ανατροπή την Νιούκαστλ με 2-1 μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ»! Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (1/10, 22:00), δραπέτευσε με τα τέρματα των Μερίνο και Γκάμπριελ και πλησίασε τους Reds στο -2 ανεβαίνοντας στους 13 βαθμούς.
Κέρβερος Πόουπ, κυνικός Βολτεμάντε
Ανώτερη στο πρώτο μέρος η ομάδα του Αρτέτα που είχε τις στιγμές της, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα λόγω Πόουπ και... δοκαριού. Η πρώτη απειλή ήρθε στο 5' με το σουτ του Έζε που εξουδετέρωσε ο Άγγλος τερματοφύλακας. Στο 14', η Άρσεναλ κέρδισε πέναλτι, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR ο Γκίλετ άλλαξε την απόφασή του εξηγώντας πως ο Πόουπ βρήκε την μπάλα προτού ανατρέψει τον Γιόκερες! Παρά την εξέλιξη αυτή, η Άρσεναλ δεν πτοήθηκε. Στο 25', οι παίκτες της αναπτύχθηκαν υπέροχα, ο Τροσάρ από τα πλάγια βρέθηκε σε θέση βολής όμως το σουτ του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Μετά από νέο «στοπ» του Άγγλου στο δυνατό σουτ του Έζε, η Νιούκαστλ προηγήθηκε στην πρώτη της καλή στιγμή στο ματς. Από κόρνερ, ο Τονάλι έβγαλε τη σέντρα στην περιοχή και ο Βολτεμάντε με κεφαλιά νίκησε τον Ράγια από κοντά για το 1-0 στο 34'. Αποσυντονισμένη, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάτι παραπάνω στα πρώτα 45 λεπτά.
Δείτε ΕπίσηςΝιούκαστλ - Άρσεναλ: Έντονες διαμαρτυρίες για μη καταλογισμό πέναλτι στον Γιόκερες - Η εξήγηση του ρέφερι
Ανατροπή-εξπρές με «λυτρωτή» Γκάμπριελ
Μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ άρχισε να ανεβάζει στροφές μετά τις αλλαγές του Αρτέτα. Η κλεψύδρα άρχισε να αδειάζει επικίνδυνα για το σύνολο του Αρτέτα, όμως ο επιμένων... νίκησε. Στο 84', ο Μερίνο που πριν από λίγο είχε περάσει στο ματς, έπιασε την κεφαλιά μετά την υπέροχη σέντρα στου Ράις για το 1-1, με τον Πόουπ αυτή τη φορά να μένει «άγαλμα». Το φινάλε, δραματικό, και με τον αγαπημένο της τρόπο η Άρσεναλ έκανε την ολική ανατροπή. Από εκτέλεση κόρνερ του Όντεγκααρντ στο 90+6', ο Γκάμπριελ με νέα κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 για τους Gunners.
Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Πόουπ, Λιβραμέντο (77' Λασέλ), Τιαό, Μπότμαν, Μπερν, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον (90+4' Ζοέλιντον), Μέρφι (67' Τρίπιερ), Γκόρντον (67' Ελάνγκα), Βολτεμάντε (67' Όσουλα)
Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα (46' Σαλιμπά), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (70' Μερίνο), Θουμπιμέντι (82' Όντεγκααρντ), Ράις, Έζε, Σάκα (70' Μαρτινέλι), Τροσάρ (88' Λιουίς-Σκέλι), Γιόκερες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.