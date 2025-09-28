Σκιά του εαυτού της ήταν η Τότεναμ στην αναμέτρηση με τη Γουλβς, ωστόσο χάρη στο φοβερό πλασέ του Παλίνια στο φινάλε απέσπασε τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1), παίρνοντας την... μπουκιά από το στόμα των Λύκων.

Η Γουλβς των πέντε διαδοχικών ηττών έβαλε δύσκολα στην Τότεναμ, που βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Από την εξέλιξη του ματς, οι Λύκοι μάλλον θα πρέπει να αισθάνονται... αδικημένοι από το τελικό 1-1, καθώς η Τότεναμ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο τέλος, στην μοναδική καλή στιγμή της στο β' ημίχρονο αποφεύγοντας την ήττα. Πρώτος βαθμός για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα που παρέμεινε στον «πάτο» της Premier League.

Το πρώτο μέρος προσέφερε λίγα από άποψη θεάματος, ωστόσο και οι δύο ομάδες είχαν τη στιγμή τους για να προηγηθούν. Στο 15', η Τότεναμ άγγιξε το γκολ, αλλά ο Τζόνστοουν και το δοκάρι σταμάτησαν την κεφαλιά του Κούντους. Με τον ίδιο τρόπο απάντησε η Γουλβς στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν το σουτ του Ντόχερτι τράνταξε το δοκάρι του Βικάριο.

Το... φάντασμα της Τότεναμ έκανε την εμφάνισή του στο δεύτερο 45λεπτο. Οι Sprus έριξαν ανεξήγητα τον ρυθμό τους και δυσκολεύονταν πολύ να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία των Λύκων. Μάλιστα, βρέθηκαν να κυνηγάνε το σκορ, όταν στο 54' μετά από σύγχυση στην άμυνά τους, ο Μπουένο με κοντινή προβολή έβαλε μπροστά τη Γουλβς. Την παρτίδα έσωσε στις καθυστερήσεις ο Παλίνια που με υπέροχο πλασέ στην κίνηση διαμόρφωσε στο 90+4' το 1-1. Η ομάδα του Τόμας Φρανκ «σκαρφάλωσε» στην 3η θέση με 11 βαθμούς.