Τα ηνία της Γουέστ Χαμ ανέλαβε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Hammers.

Λίγες ώρες αφότου η Γουέστ Χαμ απέλυσε τον Γκρέιαμ Πότερ, ύστερα από οκτώ μήνες στο τιμόνι της ομάδας, λόγω της κακής της εκκίνησης στη Premier League,με την ομάδα να βρίσκεται προτελευταία με τέσσερις ήττες και μόλις μία νίκη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Νούνο Εσπίριτο Σάντος, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβολαίο.

Όπως αναμενόταν, ο Πορτογάλος, πρώην προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ θα καθίσει στον πάγκο της νέας του ομάδας τη Δευτέρα (29/9) για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον.

Να θυμίσουμε πως ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ στις 20 Δεκεμβρίου 2023 και οδήγησε την ομάδα στην έξοδο στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Σε 71 παιχνίδια στον πάγκο, είχε απολογισμό 30 νίκες, 15 ισοπαλίες και 26 ήττες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νούνο Εσπίριτο Σάντος ως νέο προπονητή της ανδρικής ομάδας.Ο Νούνο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Χάμερς και θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας τη Δευτέρα το βράδυ, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον για την Premier League. Ο Πορτογάλος προπονητής έρχεται στο Λονδρέζικο Στάδιο έχοντας διαγράψει μία εντυπωσιακή καριέρα στον πάγκο, οδηγώντας πρόσφατα τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Ευρώπη μέσω της 7ης θέσης στην Premier League και στα ημιτελικά του FA Cup την προηγούμενη σεζόν. Ως παίκτης με τίτλους πρωταθλημάτων και κυπέλλων με την Πόρτο, και ως προπονητής με τη Γουλβς και τη Σαουδική Αλ-Ιτιχάντ, ο 51χρονος Νούνο θεωρείται ένας από τους πιο σεβαστούς προπονητές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Νούνο φέρνει στη Γουέστ Χαμ την εξαιρετική προπονητική του ικανότητα, την τακτική του ευφυΐα και τις ηγετικές του ικανότητες και ανυπομονεί να ξεκινήσει τη δουλειά στην ανατολική πλευρά του Λονδίνου.«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και υπερήφανος που εκπροσωπώ τη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ», δήλωσε. «Στόχος μου είναι να δουλέψω σκληρά για να αποδώσει η ομάδα στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί. Η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει και ανυπομονώ για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας». Ο νέος προπονητής, γεννημένος στο Σάο Τομέ, προπονήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Rush Green ενόψει του ταξιδιού στο γήπεδο Hill Dickinson τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, θα τον υποστηρίζουν προσωρινά οι προπονητές της Ακαδημίας Μαρκ Ρόμπσον, Στιβ Πότς, Τζέραρντ Πρεντεβίλ και Μπίλι Λεπίν, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί η πλήρης ομάδα προπονητών και προσωπικού υποστήριξης. Όλοι στη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ καλωσορίζουν τον Νούνο στην ομάδα και του εύχονται κάθε επιτυχία στην καριέρα του με τα «Κλαρέτ και Μπλε».