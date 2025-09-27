Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Γκρέιαμ Πότερ, που κέρδισε μόλις έξι από τα 25 παιχνίδια του με τα Σφυριά.

Η ήττα της Γουέστ Χαμ με 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο δημιούργησε ακόμα περισσότερη ένταση στις τάξεις των Σφυριών, που αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν άμεσα τον Γκρέιαμ Πότερ. Η παραμονή του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ήταν ήδη αμφίβολη, παρότι αρχικά αναμενόταν να καθίσει στον πάγκο απέναντι στην Έβερτον τη Δευτέρα (29/9).

Η αποχώρηση αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί έκπληξη για τους οπαδούς, οι οποίοι είχαν επανειλημμένα εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τα αποτελέσματα της ομάδας, που βρίσκεται στη 19η θέση της βαθμολογίας στην Premier League. Μάλιστα, η επιστολή «ψήφου δυσπιστίας» από το συμβουλευτικό όργανο των φιλάθλων ώθησε τη Γουέστ Χαμ να εκδώσει ανακοίνωση για τις τελευταίες εξελίξεις, με σκοπό να... τους καθησυχάσει..

Την ίδια στιγμή, τα ονόματα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο και του Σλάβεν Μπίλιτς έχουν έρθει στο προσκήνιο από το Athletic, καθώς και οι δύο φαίνεται να έχουν πραγματοποιήσει επαφές με τους ιθύνοντες για να αντικαταστήσουν τον Άγγλο.

Η ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ

«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ επιβεβαιώνει ότι ο προπονητής Γκράχαμ Πότερ αποχώρησε από τον Σύλλογο.

Τα αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδας κατά το δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν και στην αρχή της περιόδου 2025/26 δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, και το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητη μια αλλαγή προκειμένου να βελτιωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η θέση της ομάδας στην Premier League.

Ο Σύλλογος επιβεβαιώνει επίσης ότι ο βοηθός προπονητή Μπρούνο Σαλτόρ, οι προπονητές της πρώτης ομάδας Μπίλι Ριντ και Νάρσις Πελάχ, ο επικεφαλής προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άνκεργκρεν και ο προπονητής τερματοφυλάκων Λίνους Καντόλιν αποχώρησαν επίσης με άμεση ισχύ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Γκρέιαμ και το τεχνικό του επιτελείο για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους Hammers και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Η διαδικασία για την επιλογή νέου προπονητή βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Σύλλογος δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις αυτή τη στιγμή».