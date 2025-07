Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι είναι πεπεισμένοι πως ο Κόουλ Πάλμερ έπρεπε να μείνει στο «Έτιχαντ» και, όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, η ευθύνη της αποχώρησής του «βαραίνει» τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ήταν ακόμα μια παράσταση. Ο Κόουλ Πάλμερ ανέβασε την Τσέλσι στην κορυφή του κόσμου, υπέγραψε με ντοπιέτα και ασίστ τον θρίαμβό της απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Όπως υπογράφει - σχεδόν - κάθε μεγάλη περίσταση. Και πλέον οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι δεν διστάζουν καν να το πουν. «Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως ο Πάλμερ είναι το μεγαλύτερο μεταγραφικό μας λάθος, έτσι;», έγραψε ένας από αυτούς στα social media, στον απόηχο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Και οι περισσότεροι συμφώνησαν μαζί του. Όμως, τελικά γιατί; Γιατί έφυγε για την Τσέλσι ο Πάλμερ και τι ρόλο έπαιξε σε αυτή του την απόφαση ο Πεπ Γκουαρδιόλα;

Ήταν φανερό από τα πρώτα του βήματα πως ο Κόουλ Πάλμερ ήταν ξεχωριστός. Ακόμα και για τα δεδομένα της Μάντσεστερ Σίτι, από την ακαδημία της οποίας ξεμύτισε. Ο Γκουαρδιόλα τού έδωσε τις πρώτες του ευκαιρίες τη σεζόν 2021/22 σε Κύπελλο και Champions League και ο Πάλμερ έδειξε την ποιότητά του, σκοράροντας, δημιουργώντας πράγματα.

Το 2022/23, όταν ο Άγγλος θα περίμενε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ο Πεπ δεν μπόρεσε να του τον δώσει. Η Σίτι κέρδισε φυσικά το τρεμπλ εκείνη τη σεζόν αλλά, κατά κάποιο τρόπο, τότε... έχασε και τον Πάλμερ.

Ο 21χρονος ήταν αποφασισμένος. Μπορεί να σκόραρε στο Community Shield, μπορεί να σκόραρε και στο Super Cup στην Αθήνα, αλλά είχε ήδη κάνει την επιλογή του. Ήθελε να γίνει ηγέτης. Και έγινε στην Τσέλσι, στην οποία πήγε με 47 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί της μετράει 43 γκολ και 29 ασίστ σε 97 εμφανίσεις.

Όπως είναι λογικό, η περίπτωση του Πάλμερ προβλημάτισε έντονα τους οπαδούς των Citizens αλλά και όλο το ποδοσφαιρικό κοινό στην Αγγλία. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει ερωτηθεί πολλάκις σχετικά με τον Άγγλο και πάντα τόνιζε πως επρόκειτο για επιθυμία εκείνου να αποχωρήσει.

«Για δύο χρόνια ζητούσε να φύγει. Ασταμάτητα. Του έλεγα "Μείνε, ο Μαχρέζ θα φύγει σε λίγο" αλλά εκείνος επέμενε να λέει πως ήθελε να φύγει, πως δεν ήθελε να παίζει εδώ», έχει πει ο Καταλανός, που όμως έχει δείξει να κατανοεί αυτή την επιθυμία, αναλαμβάνοντας και τις δικές του ευθύνες στην υπόθεση.

