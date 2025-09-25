Ο Ούγκο Εκιτικέ θα πληρώσει... κυριολεκτικά για την αφελή αποβολή του στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον.

Τα λάθη πληρώνονται, Ούγκο Εκιτικέ. Ο Γάλλος φόρεσε το κοστούμι του λυτρωτή για τη Λίβερπουλ προ ημερών και της χάρισε τη νίκη στο φινάλε απέναντι στη Σαουθάμπτον για το League Cup. Ωστόσο συνόδευσε το γκολ του με μια αφελή ενέργεια.

Όντας ήδη «κιτρινισμένος», ο Εκιτικέ αποφάσισε να βγάλει τη φανέλα του για να πανηγυρίσει κι έτσι δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι της Premier League απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (27/09).

Ο Άρνε Σλοτ χαρακτήρισε «αχρείαστη και χαζή» τη συγκεκριμένη ενέργεια του ποδοσφαιριστή του, ο οποίος άμεσα απολογήθηκε μέσω social media για την κόκκινη κάρτα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα έχει και επιπτώσεις. Όπως μετέδωσε η Daily Mail, η Λίβερπουλ αναμένεται να επιβάλει βαρύ πρόστιμο στον 23χρονο σέντερ φορ λόγω της «έλλειψης πειθαρχίας» που επέδειξε.

Συγκεκριμένα, οι Reds θα στερήσουν στον Εκιτικέ δύο εβδομάδες του μισθού του, δηλαδή το 50% από το... μηνιάτικό του. Θα χρειαστεί να πληρώσει δηλαδή περίπου 570.000 ευρώ.