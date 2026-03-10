Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα: Πού θα δείτε τις μάχες του Champions League
Το πρώτο... πιάτο για τη φάση των «16» του Champions League σερβίρεται απόψε (10/3), με τέσσερις αναμετρήσεις να ανοίγουν αυτή τη φάση του θεσμού.
Φυσικά, τα βλέμματα στρέφονται στη μάχη της Μπαρτσελόνα με τη Νιουκάστλ στην Αγγλία (22:00, Cosmote Sport 2), με τις δυο ομάδες να έχουν αγωνιστεί και στη League Phase τη φετινή σεζόν και τους Καταλανούς να επικρατούν με 1-2.
Βέβαια, η δράση αρχίζει στις 19:45, όπου η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται τη Λίβερπουλ (Cosmote Sport 2) και θέλει να κάνει ακόμη μια έκπληξη, αφού στα Playoffs άφησε εκτός τη Γιουβέντους.
Επίσης, υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Τότεναμ στις 22:00 (Cosmote Sport 5), ενώ την ίδια ώρα η Αταλάντα φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 3).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ (19:45, Cosmote Sport 2)
- Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 2)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 3)
