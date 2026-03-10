Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (10/3) αγώνων για τους «16» του Champions League.

Το πρώτο... πιάτο για τη φάση των «16» του Champions League σερβίρεται απόψε (10/3), με τέσσερις αναμετρήσεις να ανοίγουν αυτή τη φάση του θεσμού.

Φυσικά, τα βλέμματα στρέφονται στη μάχη της Μπαρτσελόνα με τη Νιουκάστλ στην Αγγλία (22:00, Cosmote Sport 2), με τις δυο ομάδες να έχουν αγωνιστεί και στη League Phase τη φετινή σεζόν και τους Καταλανούς να επικρατούν με 1-2.

Βέβαια, η δράση αρχίζει στις 19:45, όπου η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται τη Λίβερπουλ (Cosmote Sport 2) και θέλει να κάνει ακόμη μια έκπληξη, αφού στα Playoffs άφησε εκτός τη Γιουβέντους.

Επίσης, υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Τότεναμ στις 22:00 (Cosmote Sport 5), ενώ την ίδια ώρα η Αταλάντα φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 3).

Οι μεταδόσεις της ημέρας