Σχεδόν έναν χρόνο ακούρευτος ο viral οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει αφήσει τις τύχες της κώμης του στα... πόδια των Κόκκινων Διαβόλων.

Υπάρχει ελπίδα στον πλανήτη του «United Strand», όπως είναι το διαδικτυακό όνομα του πιο viral οπαδού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο συγκεκριμένος τύπος πριν από σχεδόν έναν χρόνο υποσχέθηκε πως δεν θα κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να κάνει πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Και όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, έχει ξεχάσει τι πάει να πει κομμωτήριο, αφού στο ίδιο διάστημα οι Κόκκινοι Διάβολοι κυρίως παραπαίουν, αδυνατώντας να χτίσουν νικηφόρο σερί.

Το καλύτερο σχετικό σερί ήταν τρεις αγώνες τον περασμένο χειμώνα. Ωστόσο, ο United Strand αρχίζει να ελπίζει πως ίσως σύντομα μπορέσει να ξεφορτωθεί το ανεξέλεγκτο μαλλί του. Χρειάζεται ακόμα τέσσερις νίκες, αφού οι Κόκκινοι Διάβολοι επικράτησαν της Τσέλσι στο ντέρμπι του Σαββάτου (20/09).

Το πρόγραμμα είναι σχετικά ευνοϊκό, δεν έχει αντιπάλους με δυνατά ονόματα (Μπρέντφορντ εκτός, Σάντερλαντ εντός, Μπόρνμουθ εντός, Γουλβς εκτός). Όχι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμπνέει εμπιστοσύνη πως μπορεί να πάρει τέσσερα σερί παιχνίδια απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο... Ο πιο viral οπαδός της πάντως δεν σταματά να ελπίζει.