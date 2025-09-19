Χιρτσέλερ για Τζίμα και Κωστούλα: «Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, πρέπει να δείξουν ότι θέλουν να παίζουν βασικοί»

Ο προπονητής της Μπράιτον μίλησε σχετικά με τους Κωστούλα και Τζίμα, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο, αλλά θα πρέπει να παλέψουν για τη θέση τους στο αρχικό του σχήμα.

Λίγες μέρες πριν, ο Φάμπιαν Χιρτσέλερ είχε αποθεώσει τον Μπάμπη Κωστούλα για ένα απίστευτης ομορφιάς γκολ που είχε πετύχει κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Μπράιτον, ωστόσο δήλωσε ότι ο 18χρονος χρειάζεται ένα διάστημα προσαρμογής για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Premier League.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή (19/9), ο Γερμανός τεχνικός επιβεβαίωσε ότι οι προπονήσεις του άλλοτε άσου του Ολυμπιακού πήγαν καλά, βάζοντας στη συζήτηση και τον συμπατριώτη του, Στέφανο Τζίμα.

Ο 32χρονος απάντησε σε ερώτηση που αφορούσε την επιλογή του Μπράιαν Γκρούντα για ψευτοεννιάρι στο ματς με την Τότεναμ και σχολίασε τις επιλογές του όσον αφορά την επίθεση των Γλάρων, στεκόμενος στο ότι ο ανταγωνισμός είναι έντονος την ώρα που και οι Έλληνες διεθνείς έχουν βελτιώσει τις αποδόσεις τους.

«Ο Στέφανος τα πηγαίνει πολύ καλά, ο Κωστούλας είχε μια πολύ καλή εβδομάδα στην προπόνηση. Έχουμε πολύ καλές επιλογές, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και όλοι πρέπει να παλέψουν για τη θέση τους, όλοι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα πρέπει να έχουν καλή απόδοση στην προπόνηση για να δείξουν ότι θέλουν να παίζουν ως βασικοί», είπε χαρακτηριστικά ο 32χρονος τεχνικός.