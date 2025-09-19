Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είχε μία κρίσιμη συνάντηση με τον Ρούμπεν Αμορίμ και μέλη του επιτελείου του, με αφορμή την κακή εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αρχή της σεζόν.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ ταξίδεψε εσπευσμένα στο Μάντσεστερ προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρούμπεν Αμορίμ, εν μέσω μιάς περιόδου όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει να βρίσκεται ξανά σε αδιέξοδο. Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να αλλάξει την αρνητική εικόνα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στο τέλος της θητείας του Έρικ τεν Χαγκ.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο συνιδιοκτήτης των Κόκκινων Διαβόλων έφτασε με ελικόπτερο στο προπονητικό κέντρο του Καρίνγκτον, όπου είχε σειρά συναντήσεων με στελέχη του συλλόγου και φυσικά με τον ίδιο τον Αμορίμ. Αν κι επισήμως τονίζεται ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί από καιρό, η δύσκολη εκκίνηση στη σεζόν κάνει το τετ-α-τετ να μοιάζει με μία προσπάθεια ωστε να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το τί πάει λάθος και αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης με τον Ίβηρα κόουτς στον πάγκο.

Στις πρώτες αγωνιστικές της νέας σεζόν, η μοναδική νίκη της Γιουνάιτεντ ήταν απέναντι στη νεοφώτιστη Μπέρνλι, ενώ η πρόωρη αποχώρησή της από το Carabao Cup απέναντι μετά το ματς με την Γκρίμσμπι της League Two αποτέλεσε ακόμη ένα πλήγμα για το γόητρο του συλλόγου. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις των φιλάθλων, που βλέπουν τα ίδια λάθη να επαναλαμβάνονται και φέτος.