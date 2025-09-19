Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε σε μία ασυνήθιστη κίνηση για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις καλοκαιρινές μεταγραφές της, παίρνοντας δάνειο αξίας 105 εκατομμυρίων λιρών.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δανείστηκε επιπλέον 120 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις μεταγραφικές της δαπάνες αυτό το καλοκαίρι, έχοντας αναβαθμίσει τις πιστωτικές της διευκολύνσεις στο μέγιστο όριο των 401,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την υπογραφή των Κούνια και Μπουμό για ένα συνολικό ποσό 146 εκατομμυρίων λιρών, η Γιουνάιτεντ θα προχωρούσε σε περαιτέρω προσθήκες μόνο μέσω πωλήσεων παικτών.

Στη συνέχεια, όμως ο σύλλογος προχώρησε με την υπογραφή του επιθετικού της Λειψίας, Μπέντζαμιν Σέσκο, αντί 75,9 εκατομμυρίων ευρώ, και του τερματοφύλακα Σένε Λάμενς αντί 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Έτσι, οι συνολικές δαπάνες της Γιουνάιτεντ για μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων, όπως οι αμοιβές των ατζέντηδων και η εισφορά μεταγραφών της Premier League, ανήλθαν σε 275 εκατομμύρια ευρώ.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του συλλόγου, που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο, ανέφεραν λεπτομερώς 82 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφικά έξοδα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, ενώ επιπλέον 192,5 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Οι Αλεχάντρο Γκαρνάτσο και Άντονι έγιναν οι πρώτες πωλήσεις που έκανε η ομάδα προς το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου, αποφέροντας 63,4 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, τα ποσοστά μεταπώλησης από τις μεταγραφές των Άντονι Ελάνγκα, Άλβαρο Καρέρας και άλλων απέφεραν επιπλέον 23,2 εκατομμύρια ευρώ αφήνοντας τις καθαρές δαπάνες για μεταγραφές το καλοκαίρι στα 187,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η πλήρης ετήσια έκθεση της Γιουνάιτεντ, που δημοσιεύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ της Πέμπτης (18/09), αποκάλυψε ότι αυτή η αυξημένη αγοραστική δύναμη διευκολύνθηκε εν μέρει από τον δανεισμό χρημάτων, μεσώ της ανακυκλούμενης πίστωσης. (Ανακυκλούμενη πίστωση είναι ένας τύπος δανείου ο οποίος επιτρέπει στον δανειολήπτη να ξανά πιστώσει ποσά τα οποία έδωσε για τη μερική εξόφληση του δανείου)

Η Γιουνάιτεντ μέσω αυτής της διαδικασίας κατάφερε να δανειστεί επιπλέον 120 εκατομμύρια ευρώ για να προχωρήσει στις αγορές, ανεβάζοντας παράλληλα το ακαθάριστο χρέος του συλλόγου σε 730,6 εκατομμύρια ευρώ.