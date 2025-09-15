Ο Ρούμπεν Αμορίμ επιμένει στο σύστημα που... διαλύει τη Γιουνάιτεντ, αλλά είναι διατεθειμένος να «πεθάνει» με τις ιδέες του. Ο Πορτογάλος όμως ξέχασε την ατάκα... φωτιά του Μουρίνιο.

Η πορεία του Ρούμπεν Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη από τα πρώτα της βήματα και οι αριθμοί δεν λένε ψέματα ούτε στο ποδόσφαιρο. Γι αυτό και κάνουμε τον συγκεκριμένο πρόλογο… Αν το πρωτάθλημα της Premier League ξεκινούσε από την ημέρα που ανέλαβε ο Πορτογάλος τα ηνία της ομάδας, στις 11 Νοεμβρίου 2024, και εξαιρούνταν από την εξίσωση οι τρεις ομάδες που υποβιβάστηκαν και οι τρεις που προβιβάστηκαν μεταξύ των δύο σεζόν, τότε η Γιουνάιτεντ θα ήταν τελευταία στη βαθμολογία. Ναι, τελευταία!

Η ήττα με 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε τη δύσκολη πραγματικότητα για τον Πορτογάλο τεχνικό, με την ομάδα του να έχει συγκεντρώσει μόλις 4 βαθμούς, στο χειρότερο ξεκίνημά της εδώ και 23 χρόνια. Το φετινό άσχημο ξεκίνημα έρχεται ως συνέχεια μιας ήδη… αρρωστημένης περσινής σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με τη Γιουνάιτεντ στη 15η θέση της βαθμολογίας. Ο Αμορίμ ανέλαβε στην 11η αγωνιστική της περσινής Premier League και από τότε συγκέντρωσε συνολικά 27 βαθμούς. Μάλιστα, τότε βρισκόταν πάνω μόνο από την Τότεναμ, η οποία είχε μόλις 22 βαθμούς στο ίδιο διάστημα.

Από τις 8 συνολικές νίκες του Αμορίμ, οι 3 ήταν απέναντι σε ομάδες που υποβιβάστηκαν. Από τον Νοέμβριο του 2024, καμία άλλη ομάδα που παρέμεινε στην Premier League δεν έχει χειρότερο ρεκόρ. Σύμφωνα με την Opta, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πλέον περισσότερες πιθανότητες να υποβιβαστεί (11%) απ’ ό,τι να τερματίσει στην πεντάδα (7,3%).

Κόντρα στη Σίτι τα ρίσκα δεν του βγήκαν και η μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ αποτέλεσε ξανά την αχίλλειο πτέρνα. Τα ατομικά λάθη των παικτών της Γιουνάιτεντ πολλά και σοβαρά, αλλά η πνευματική ετοιμότητα ήταν μηδενική, όπως δεν υπήρξε και καμία πίστη στο σύστημα. Μια ομάδα… χαμένη στο 3-4-3, όπως και ο Σέσκο στην επίθεση. Ο Σλοβένος είχε 21 επαφές περισσότερες από τον Χάαλαντ, αλλά καμία μέσα στην περιοχή της Σίτι. Αντίθετα, ο Νορβηγός είχε 9 μέσα στο κουτί της Γιουνάιτεντ.

Ο… υπό πολιορκία προπονητής της Μάντσεστερ δείχνει διατεθειμένος να απολυθεί, παρά να εγκαταλείψει την αμετακίνητη πίστη του στο 3-4-3. Μοιάζει πρόθυμος να τα θυσιάσει όλα στον βωμό της τριάδας στην άμυνα. Ή είναι πεισματάρης εκ φύσεως ή απλώς παρακαλά τον σερ Τζιμ Ράτκλιφ να τον απολύσει. Κρίνοντας από τις αντιδράσεις στο «Έτιχαντ», ίσως να μη χρειαστεί να περιμένει πολύ. Το πρόσωπο του ισχυρού άνδρα του συλλόγου τα έλεγε όλα και βλέποντας αυτή την αφέλεια στο γήπεδο, η απόλυση πέρασε από το μυαλό του. Καμία έμπνευση από τον Πορτογάλο, καμία αναπροσαρμογή πλάνων, σα να λέει «Αυτός είμαι, δεν πρόκειται να αλλάξω».

Ακόμα και ο πιο… πεισματάρης τεχνικός, ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει πει: «Ο καλύτερος είναι αυτός που δημιουργεί τις περισσότερες εντυπώσεις. Υπάρχουν προπονητές που δοκιμάζουν πράγματα που δεν δουλεύουν και αποτυγχάνουν, αλλά λένε: “Πέθανα με την ιδέα μου”. Αν πεθάνεις με την ιδέα σου, είσαι ανόητος...». Μήπως ο Αμορίμ να αποστηθίσει αυτή την ατάκα;

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει περιορίσει το παλιό, απόλυτα κατοχικό στυλ του, για να προσαρμοστεί στο πιο άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο της Premier League. Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει αφήσει πίσω του το 3-4-3 που χρησιμοποιούσε στη Λεβερκούζεν. Ο Αμορίμ, όμως, παραμένει αμετάπειστος. Πιστεύει πως οι ίδιες μέθοδοι που απέδωσαν στη Σπόρτινγκ θα λειτουργήσουν εξίσου καλά και στη Γιουνάιτεντ. Και αντιμετωπίζει οποιονδήποτε διαφωνεί σαν... αιρετικό. Πρόκειται, σίγουρα, για ΜΙΑ πορεία προς την τρέλα.

Ο Αμορίμ παρουσιάζει το 3-4-3 σαν... ευαγγέλιο. Αλλά οι μεταγραφές του δεν πείθονται. Αλλά ούτε και ο Μπρούνο Φερνάντες, μακράν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας πέρυσι, δεν έχει ιδέα τι του ζητάνε, παίζοντας σε βαθύτερο ρόλο. Απέναντι στη Σίτι, δεν έκανε ούτε ένα άγγιγμα μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Ταλαντούχος ο κόουτς, αλλά έχει οδηγήσει την τακτική του ακαμψία στα άκρα, αρνούμενος οποιαδήποτε προσαρμογή, ακόμα κι όταν η δεύτερη σεζόν του κινδυνεύει να καταρρεύσει εντελώς.

«Πονάω περισσότερο απ’ όλους. Θα δώσω τα πάντα για να αλλάξω την κατάσταση. Όσο βρίσκομαι εδώ, θα τα δίνω όλα. Αλλά το αν θα παραμείνω, δεν είναι δική μου απόφαση» τονίζει, κι εκεί που πιστεύεις πως θα αλλάξει, ο ίδιος προσθέτει: «Δεν πιστεύω πως το πρόβλημα είναι το σύστημα».

Επόμενο ντέρμπι με Τσέλσι και η τριάδα κλείνει με Μπρέντφορντ και Σάντερλαντ. Αν δεν έρθουν τουλάχιστον επτά βαθμοί η πίεση θα γίνει αφόρητη.