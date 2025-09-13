Σε περίπατο μετέτρεψε η Τότεναμ το λονδρέζικο ντέρμπι με την Γουέστ Χαμ επιστρέφοντας στις νίκες με επιβλητικό και πειστικό τρόπο (0-3) που την επανέφερε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Με δέκα τα Σφυριά από το 54'.

Η ήττα από την Μπόρνμουθ την προηγούμενη αγωνιστική ήταν απλώς μία κακή παρένθεση για την Τότεναμ που μπήκε ξανά στις ράγες της. Η ομάδα του Τόμας Φρανκ γεμάτη φρεσκάδα και ενέργεια, νίκησε εκτός έδρας την Γουέστ Χαμ (0-3) αξιοποιώντας το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε στο β' μέρος για να πάρει τελικά μία εύκολη νίκη.

Τα πρώτα 45 λεπτά κύλησαν σχετικά... ήσυχα με μία καλή στιγμή για κάθε ομάδα και την Τότεναμ να έχει και ακυρωμένο γκολ. Ωστόσο, με το «καλησπέρα» οι Spurs βρήκαν τη λύση από κόρνερ όταν ο Σαρ βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι νικώντας με κεφαλιά τον Χέρμανσεν. Τα πράγματα έγιναν απλούστερα για την Τότεναμ όταν ο Σούτσεκ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 54' για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Παλίνια.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Μπέργκβαλ έκανε το 2-0 για τους Spurs έπειτα από φοβερή μεταβίβαση του Ρομέρο και ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του πρώτου. Η Γουέστ Χαμ κατέρρευσε, οι φίλαθλοι άρχισαν να εγκαταλείπουν το γήπεδο, η Τότεναμ όμως συνέχισε στο ίδιο τέμπο. Στο 64' ο Φαν ντε Φεν βρέθηκε στο σωστό σημείο μετά από κόντρες στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Το σύνολο του Φρανκ έφτασε τους εννέα βαθμούς -όσους έχουν Άρσεναλ, Λίβερπολ και Μπόρνμουθ- ενώ τα Σφυριά παρέμειναν στην επικίνδυνη ζώνη.