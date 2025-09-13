Η Άρσεναλ ήταν ανώτερη και κατατρόπωσε την Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0 στο ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο των Reds, με τους Gunners να έχουν σε μεγάλη μέρα τον Θουμπιμέντι. Τραυματίστηκε στον ώμο ο Όντεγκααρντ.

Η Άρσεναλ επέστρεψε... φουριόζα από την διακοπή των πρωταθλημάτων και αφήνοντας πίσω της την ήττα στο «Άνφιλντ» επανήλθε στις νίκες επικρατώντας στο «Έμιρεϊτς» της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0, στο ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου. Οι Gunners ήταν ανώτεροι σε όλο το ματς, ο Θουμπιμέντι σκόραρε δις και η ομάδα του Αρτέτα ανέβηκε -προσωρινά- στην κορυφή της βαθμολογίας. «Καμπανάκι» στις τάξεις της Άρσεναλ με τον τραυματισμό του Όντεγκααρντ.

Κυρίαρχη στο πρώτο μέρος η ομάδα του Αρτέτα που δέχθηκε μόλις μία αξιόλογη φάση από πλευράς Φόρεστ. Στο 10' ήρθε η πρώτη προειδοποίηση για την Άρσεναλ, αλλά ο Σελς αντέδρασε αποτελεσματικά στο κοντινό σουτ του Μερίνο. Λίγο αργότερα, ο Όντεγκααρντ τραυματίστηκε στον ώμο και αναγκάστηκε να βγει από τον αγώνα προσθέτοντας ακόμη έναν... πονοκέφαλο στον προπονητή του. Οι Gunners, που δεν άφησαν κενούς χώρους στους παίκτες της Φόρεστ, πίεσε και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον αγαπημένο της τρόπο, από κόρνερ. Ο Θουμπιμέντι έπιασε ένα φοβερό μονοκόμματο σουτ στην κίνηση έξω από την περιοχή, μετά από διώξιμο, και αυτή τη φορά ο Σελς δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το 1-0. Στις καθυστερήσεις του α' μέρους, η Φόρεστ έκανε αισθητή την παρουσία της με τον Γκιμπς-Γουάιτ, όμως το σουτ που επιχείρησε δεν ανησύχησε τον Ράγια.

Τα πράγματα για τους γηπεδούχους έγιναν ακόμη πιο απλά με το... καλησπέρα στο β' μέρος. Μόλις 45 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Γιόκερες έκανε το 2-0 από το γύρισμα του Έζε που είχε ξεφύγει στην πλάτη του Σαβόνα από την μακρινή μπαλιά του Καλαφιόρι. Παρ' όλα αυτά, η Φόρεστ έβγαλε αντίδραση και είχε δοκάρι με τον Γουντ στο 52', ενώ η Άρσεναλ απάντησε με τον ίδιο τρόπο μερικά λεπτά μετά όταν το διαγώνιο σουτ του Γιόκερες σταμάτησε στο δοκάρι. Το παιχνίδι ουσιαστικά τελείωσε στο 79ο λεπτό, όταν ο Θουμπιμέντι έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτα διαμορφώνοντας το 3-0. Η Νότιγχαμ Φόρεστ παραμένει χωρίς «τρίποντο» μετά την πρώτη αγωνιστική και βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (68' Λιούις-Σκέλι), Θουμπιμέντι, Όντεγκααρντ (18' Νουανέρι), Μερίνο, Μαντουέκε (78' Τροσάρ), Έζε (78' Μαρτινέλι), Γιόκερες (68' Ράις)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Άγγελος Ποστέκογλου): Σελς, Γουίλιαμς, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο (37' Σαβόνα), Σανγκαρέ (73' Γέιτς), Άντερσον, Εντόι, Γκιμπς-Γουάιτ (73' ΜάκΑιτ), Χάντσον-Οντόι (60' Καλιμουέντο), Γουντ (60' Μπάκουα)