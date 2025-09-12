Με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην συνεργάτη του, Εντού Γκασπάρ, μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα τονίζοντας τις καλές σχέσεις που είχε με τον άλλοτε αθλητικό διευθυντή της Άρσεναλ.

Ο Εντού Γκασπάρ είναι ένα από τα πρόσωπα της επικαιρότητας στην Premier League και δη στη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον σύλλογο. Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του συλλόγου εδώ και μερικά 24ωρα, τη θέση του οποίου κατέλαβε ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Οι κακές σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών αποτέλεσαν και μία σημαντική αιτία για την απομάκρυνση του Σάντο από τον πάγκο της Νότιγχαμ. Ο Εντού έχει αναλάβει ρόλο Global Head of Football στη Νότιγχαμ μερικούς μήνες μετά την αποχώρησή του από την Άρσεναλ, στην οποία τελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή.

Ο Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε για τον Βραζιλιάνο πρώην συνεργάτη του, αλλά και τη συνεργασία του με τον νέο αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Αντρέα Μπέρτα, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Εντού.

«Ήμουν πολύ χαρούμενος με τον Εντού. Νομίζω ότι έκανε εκπληκτική δουλειά στην Άρσεναλ, ειδικά σε αυτή την εποχή για τον σύλλογο. Αποτέλεσε μεγάλο κομμάτι αυτής της μεταμόρφωσης για την ομάδα.

Ο Εντού αποφάσισε να φύγει. Ο Μπέρτα ήρθε σε πολύ διαφορετικές συνθήκες και έχει κάνει επίσης απίστευτη δουλειά. Δεν είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε δύο άτομα σε αυτό το επίπεδο, είναι και οι δύο εξίσου καλοί», ανέφερε ο προπονητής της Άρσεναλ.