Επίσημη μορφή πήρε η συνεργασία της Νότιγχαμ Φόρεστ με τον Εντού Γκασπάρ. Ο Βραζιλιάνος αναμένεται να έχει επιτελικό ρόλο σε όλες τις ομάδες του ομίλου Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αυτό που εδώ και μήνες έδειχνε «κλειδωμένο», πλέον έγινε κι επίσημο. Νότιγχαμ Φόρεστ και Εντού Γκασπάρ από εδώ και στο εξής θα πορεύονται μαζί, με τους Reds να ανακοινώνουν τον Βραζιλιάνο ως Global Head of Football.

Υπενθυμίζουμε πως ο Εντού διακρίθηκε με τη δουλειά του ως αθλητικός διευθυντής στην Άρσεναλ και πλέον έκανε το επόμενο βήμα, αφού, σύμφωνα με τα αγγλικά ρεπορτάζ, θα έχει επιτελικό ρόλο σε όλες τις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Ολυμπιακού.

Ο Βραζιλιάνος θα πιάσει δουλειά σε αυτόν τον νεοσύστατο ρόλο. Μεταξύ των καθηκόντων του θα είναι η επίβλεψη όλων των ποδοσφαιρικών λειτουργιών, της στελέχωσης, της απόδοσης, της στρατηγικής της ομάδας και της εξέλιξης των παικτών. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο και αισθάνομαι τιμή για την εμπιστοσύνη. Αυτό το εγχείρημα συνδέεται βαθιά με τις αξίες μου γύρω από την καινοτομία και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ανυπομονώ να χτίσω ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό μοντέλο που να είναι ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ευθυγραμμισμένο με τη φιλοδοξία του Προέδρου μας», δήλωσε ο Εντού.

