Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, υπογράφοντας με τον σύλλογο του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Εποχή Άγγελου Ποστέκογλου ζει από σήμερα (9/9) η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Ελληνοαυστραλός προπονητής ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον σύλλογο.

Ο 60χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πήρε την απόφαση να απολύσει τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, μετά από 1,5 χρόνο συνεργασίας, με το θέμα να παίρνει αρκετές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα, πριν την επίσημη ανακοίνωση τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Θυμίζουμε πως ο Ποστέκογλου κυκλοφορούσε ως... free agent από τον περασμένο Ιούνιο, όταν και η διοίκηση της Τότεναμ αποφάσισε να λύσει τη μεταξύ τους συνεργασία, παρά την κατάκτηση του Europa League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.



Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M September 9, 2025

Μάλιστα ο Ελληνοαυστραλός νωρίτερα μέσα στη μέρα βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, έτσι ώστε να κάνει τις πρώτες αναγνωριστικές κουβέντες με το προπονητικό τιμ, τους ποδοσφαιριστές και τους ανθρώπους που εργάζονται για την ομάδα. Το ντεμπούτο του θα είναι το ερχόμενο Σάββατο (13/9, 14:30) απέναντι στην Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς».

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη

«Φέρνουμε έναν προπονητή στον σύλλογο που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων. Η εμπειρία του ως προπονητής ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας.

Αφού κερδίσαμε την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ και στη συνέχεια χτίσαμε με συνέπεια σεζόν με τη σεζόν για να εξασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια. Ο Άντζε έχει τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας».