Η Τσέλσι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί την Αγγλική Ομοσπονδία για την συνεργασία στην επίλυση θεμάτων οικονομικής διαφάνειας προηγούμενων διοικήσεων.

Μετά τις κατηγορίες εναντίον της, η Τσέλσι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί την Αγγλική Ομοσπονδία/FA για την συνεργασία στην επίλυση θεμάτων οικονομικής διαφάνειας προηγούμενων διοικήσεων.

Οι άνθρωποι της ομάδας του Λονδίνου έχουν καταθέσει αυτοβούλως έγγραφα και στοιχεία από τις προηγούμενες διοικήσεις για έλεγχο, και δεσμεύονται να επιλύσουν με γρήγορους ρυθμούς τα όποια προβλήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τσέλσι: «Η Τσέλσι είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει ότι η συνεργασία της με την FA σχετικά με θέματα που αναφέρθηκαν από τον ίδιο τον σύλλογο έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Η ομάδα ιδιοκτητών του συλλόγου ολοκλήρωσε την αγορά του συλλόγου στις 30 Μαΐου 2022. Κατά τη διάρκεια μιας διεξοδικής διαδικασίας δέουσας επιμέλειας πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, η ομάδα ιδιοκτητών διαπίστωσε την ύπαρξη ενδεχόμενων ελλιπών οικονομικών εκθέσεων σχετικά με ιστορικές συναλλαγές και άλλες πιθανές παραβιάσεις των κανόνων της FA. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο σύλλογος ανέφερε αυτοβούλως τα θέματα αυτά σε όλες τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της FA.

Ο σύλλογος επέδειξε πρωτοφανή διαφάνεια κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μεταξύ άλλων παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στα αρχεία και τα ιστορικά δεδομένα του συλλόγου. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την FA για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την FA για τη συνεργασία της με τον σύλλογο σε αυτή την περίπλοκη υπόθεση, η οποία επικεντρώθηκε σε θέματα που συνέβησαν πριν από πάνω από μια δεκαετία».