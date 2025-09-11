«Βόμβα» στο Νησί με τους Λονδρέζους να είναι αντιμέτωποι με 74 κατηγορίες που αφορούν παραβίαση κανονισμών μεταγραφών και να κινδυνεύουν με αφαίρεση βαθμών!

Σαν «βόμβα» έσκασε στην Αγγλία η είδηση πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) κατηγορεί την Τσέλσι για παραβίαση κανονισμών που αφορούν μεταγραφές.

Πιο συγκεκριμένα, οι «μπλε» αντιμετωπίζουν 74 κατηγορίες σχετικές με τις πληρωμές των μάνατζερ ορισμένων ποδοσφαιριστών στο διάστημα μεταξύ 2009 και 2022, κυρίως όμως μεταξύ των σεζόν 2010-2011 έως και 2015-2016, δηλαδή περιόδου της θητείας του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι Λονδρέζοι έχουν μπροστά τους μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου ούτως ώστε να απολογηθούν, ενώ τα αγγλικά μέσα αναφέρουν πως η ομάδα του Μαρέσκα κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών.

Η ανακοίνωση της FA:

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απήγγειλε σήμερα κατηγορίες στην Τσέλσι για παραβάσεις των Κανονισμών J1 και C2 των Κανονισμών της FA για τους Ποδοσφαιριστές, των Κανονισμών A2 και A3 των Κανονισμών της FA για τη Συνεργασία με Διαμεσολαβητές και των Κανονισμών A1 και B3 των Κανονισμών της FA για Επενδύσεις Τρίτων σε Ποδοσφαιριστές. Συνολικά, έχουν απαγγελθεί 74 κατηγορίες εναντίον της Τσέλσι.

Η συμπεριφορά που αποτελεί αντικείμενο των κατηγοριών κυμαίνεται από το 2009 έως το 2022 και αφορά κυρίως γεγονότα που έλαβαν χώρα μεταξύ των αγωνιστικών περιόδων 2010/11 και 2015/16. Η Τσέλσι έχει προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 για να απαντήσει.»