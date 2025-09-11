Το γκολ του Τζος Κίνγκ απέναντι στην Τσέλσι ακυρώθηκε μετά από εξέταση της φάσης με χρήση VAR, όμως για την Φούλαμ ήταν το καλύτερο γκολ του μήνα.

Στην αναμέτρηση της Τσέλσι με την Φούλαμ, ο Τζος Κίνγκ κατάφερε να βρει δίχτυα και να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Νότιου Λονδίνου. Ωστόσο μετά από εξέταση της φάσης από το VAR, το γκολ ακυρώθηκε. Η Τσέλσι επικράτησε 2-0, με την Φούλαμ να μη βρίσκει ξανά δίχτυα. Παρά το γεγονός ότι το γκολ αυτό δεν μέτρησε, μπήκε κανονικά στην λίστα για το καλύτερο του μήνα.

Στην επίσημη σελίδα της Φούλαμ ο κάθε οπαδός της ομάδας μπορούσε να ψηφίσει το... ακυρωμένο τέρμα του Τζος Κίνγκ ως το γκολ του μήνα. Μάλιστα, με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας αποδείχθηκε πως το επέλεξαν μαζικά όσο κανένα άλλο.

Βέβαια, σύμφωνα με τον πρώην διαιτητή Χάουαρντ Γουέμπ και επικεφαλή της PGMOL, το γκολ έπρεπε να έχει μετρήσει κανονικά.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν ήταν αμφιλεγόμενο, ήταν λάθος. Έχουμε θεσπίσει ορισμένες αρχές σχετικά με το πώς διαιτητεύουμε στην Premier League και πώς χρησιμοποιούμε το VAR. Αυτές βασίζονται σε ένα υψηλό όριο για την τιμωρία της επαφής, ώστε να βοηθιέται η ροή, ο ρυθμός και η ταχύτητα του παιχνιδιού. Έχουμε επίσης καθιερώσει ένα υψηλό όριο για την παρέμβαση μέσω του VAR. Σε αυτή την περίπτωση, οι οδηγίες δεν ακολουθήθηκαν σωστά. Υπήρξε εσφαλμένη εκτίμηση από τους διαιτητές που ενεπλάκησαν σχετικά με το πώς έγινε αυτή η επαφή ανάμεσα στον Μουνίς και τον Τσάλομπα. Οι διαιτητές επικεντρώθηκαν υπερβολικά σε αυτήν την επαφή, χωρίς να εξετάσουν το πλήρες πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβη».