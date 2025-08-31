Η PGMOL, Επιτροπή Διαιτησίας στην Αγγλία, αποφάσισε να απομακρύνει από το VAR στο Λίβερπουλ - Άρσεναλ τον Μάικλ Σάλσμπουρι, για την απόδοσή του στο Τσέλσι - Φούλαμ.

Στο δρόμο των επιτυχιών συνέχισε η Τσέλσι στην Premier League, η οποία λύγισε με 2-0 τη Φούλαμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και ζευγάρωσε τις νίκες της στο αγγλικό πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά ο αγώνας θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά, αν το γκολ που είχαν πετύχει οι φιλοξενούμενοι με σκόρερ τον Τζος Κινγκ δεν είχε ακυρωθεί ποτέ μετά από παρέμβαση του VAR.

Στο δωματιάκι, ο Μάικλ Σάλσμπουρι, που ήταν ο VAR του αγώνα κάλεσε τον διαιτητή να ελέγξει την εγκυρότητα του γκολ στο μόνιτορ, υποδεικνύοντας πως στην αρχή της φάσης υπήρξε επιθετικό φάουλ του Ροντρίγκο Μουνίς πάνω στον Τρέβο Τσαλόμπα. Τελικά ο ρέφερι, Ρομπ Τζόουνς, συμφώνησε και ακύρωσε το γκολ για «απρόσεκτο μαρκάρισμα» του ποδοσφαιριστή της Φούλαμ, σε μια απόφαση ωστόσο που δεν κέρδισε το χειροκρότημα της PGMOL.

Αντίθετα η Επιτροπή Διαιτησίας στην Αγγλία αναγνώρισε πως ο VAR δεν έπρεπε να παρέμβει σε αυτή τη φάση και αποφάσισε να «ξηλώσει» τον Μάικλ Σάλσμπουρι, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να είναι ο VAR στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ. Πλέον τη θέση του στο δωματιάκι θα πάρει ο Τζον Μπρουκς, ο οποίος θα τον αντικαταστήσει για το ματς του «Ανφιλντ».