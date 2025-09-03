Έντονες αντιδράσεις έχει σηκώσει στην Αγγλία η μετακίνηση του Ισέ Σάμουελ-Σμιθς από το Στρασβούργο στην Τσέλσι.

Το λες και... ύποπτο. Σίγουρα πάντως η υπόθεση Ισέ Σάμουελς-Σμιθ έχει εγείρει μπόλικη καχυποψία στην Αγγλία. Πρόκειται για έναν 19χρονο αριστερό οπισθοφύλακα που ανήκει στην Τσέλσι. Με ένα... διάλειμμα 33 ημερών στο Στρασβούργο, το οποίο έχει κοινή ιδιοκτησία (BlueCo) με τους Λονδρέζους.

Strasbourg’s new young gem, Ishé Samuels-Smith 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤩 pic.twitter.com/6DCba8ssKH — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) July 31, 2025

Στις 30 Ιουλίου, οι Μπλε ανακοίνωσαν την πώληση του νεαρού παίκτη στη γαλλική ομάδα με ένα ποσό κοντά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ και στις 2 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσαν ότι ο Σάμουελς-Σμιθ θα παραχωρηθεί από τους ίδιους (!) δανεικός στη Σουόνσι για τη φετινή σεζόν. Κάτι που σημαίνει πως τον έκαναν ξανά δικό τους, μόλις έναν μήνα μετά την πώλησή του στο αδελφό σωματείο τους, χωρίς φυσικά να βλέπει το «φως» το ποσό που έδωσαν για αυτό.

✍️ We have completed the signing of defender Ishé Samuels-Smith on loan from Chelsea for the remainder of the 2025-26 season, subject to international clearance.



👉 https://t.co/RanwsPWoRg pic.twitter.com/x85WpjwyJM September 2, 2025

Φυσικά αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Αγγλία, σχετικά με τη δύναμη που κερδίζει η Τσέλσι από τη συνιδιοκτησία της με το Στρασβούργο και τα ενδεχόμενα... μαγειρέματα που μπορεί να περιλαμβάνει αυτή συνεργασία μεταξύ των ίδιων ουσιαστικά ιδιοκτητών. Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο στους Λονδρέζους, μιας και το φαινόμενο των sister clubs στην Αγγλία είναι πολύ σύνηθες.

Ο Σάμουελ-Σμιθς έγινε ο έκτος παίκτης που υπογράφει στο Στρασβούργο από την Τσέλσι φέτος το καλοκαίρι, χωρίς να καταγράψει ούτε μια συμμετοχή. Σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA, ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να δηλωθεί σε τρεις συλλόγους μέσα σε μια σεζόν, έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα να καταγράψει επίσημη συμμετοχή μόνο σε δύο εξ αυτών.